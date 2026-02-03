El exconsejero Ciriza dice que pidió a Cerdán que les acompañara al Ministerio porque tenía "posición de referencia"

El exconsejero Bernardo Ciriza. - EDUARDO SANZ NIETO

El exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra Bernardo Ciriza ha manifestado este martes en la comisión de investigación en el Parlamento foral sobre adjudicación de obra pública que pidió al exdiputado socialista Santos Cerdán que les acompañara a las reuniones que mantenían en el Ministerio sobre diferentes obras en Navarra porque tenía "una posición de referencia", pero ha señalado que preparaba dichos encuentros con su equipo del departamento y a Cerdán sólo le informaban.

Ciriza ha comparecido este martes en la comisión, donde ha reconocido que conocía a Cerdán desde 2011, que no conoce al administrador de Servinabar, Antxon Alonso, que conocía "de vista" al exasesor ministerial Koldo García y que no conocía a los ex directivos de Acciona -empresa que se llevó en UTE la obra de los túneles de Belate- Fernando Merino y Justo Vicente Pelegrini.

Ha calificado como relación "normal" y "cordial" entre compañeros su relación con Cerdán; mientras que el parlamentario de UPN, Javier Esparza, en su turno de preguntas, ha indicado que "yo definiría la relación entre usted y el señor Cerdán como de confianza mutua". Ha continuado Esparza que su nombramiento como consejero de Cohesión Territorial "coincide con el poder enorme del señor Cerdán en el PSOE y en el PSN". "No dudo de que el señor Cerdán quiso que usted fuera también consejero. Si Cerdán no hubiera querido, usted no hubiera sido consejero", ha opinado.

Sobre las razones por las que invitaba a Cerdán a acudir con él a las reuniones del Ministerio acerca de obras en Navarra, Bernardo Ciriza ha comentado que "a mí el señor Cerdán no me dijo absolutamente nada de la consejería, nunca". "Yo con Cerdán, de la consejería, no he hablado nunca", ha dicho, para precisar que iba con él al Ministerio porque "el señor Cerdán ocupaba una posición de referencia, entonces, dentro del PSOE, como diputado por Navarra y como secretario de Organización del PSN y después como secretario de Organización del PSOE".

Ha afirmado Ciriza que la reuniones en Madrid las preparaba con su equipo del departamento, no con Cerdán. "Le contábamos que íbamos a ir y a qué íbamos a las reuniones, y le comentaba lo que íbamos a hablar", ha dicho, para detallar que la actuación del exdiputado era "normal, incluso a veces discreta, siempre discreta". "La voz cantante la llevaba yo por parte de Navarra", ha dicho.

Javier Esparza ha reprochado al exconsejero que "usted permitió que quien, según la UCO, es el presunto líder de una trama corrupta, estuviera en las reuniones con el Ministerio del Gobierno de Navarra, en las que se hablaba de adjudicaciones de obra pública". A lo que Ciriza ha manifestado que "eso ha sido ahora, entonces no lo sabíamos nadie". Y ha señalado, sobre "si se arrepiente de haber pedido a Cerdán de que le hubiera acompañado", que "no me lo he cuestionado", pero "sabiendo lo que sé, claro que no, no lo hubiera llevado".

Tras comentar que confía en quien fue el presidente de la mesa de contratación de Belate, Jesús Polo, y en el exdirector general de Obras Públicas Pedro López, Ciriza ha sentenciado que él, como consejero, no quiso controlar dicha mesa de contratación, lo que Esparza le ha discutido, porque "usted quiso decidir quién estaba en la mesa de contratación de Belate, quiso colocar, nada más y nada menos, que al director general de Obras Públicas, un alto cargo del Gobierno de su plena confianza".

El exconsejero socialista ha precisado que esa propuesta suya, que constaba en un correo electrónico enviado por el propio director general, era "de trabajo", y que buscaba que la mesa fuera "lo más plural y transparente". "Estábamos buscando lo mismo que ahora, mejorar los procesos de adjudicación", ha expuesto, para responder a Esparza que "usted ha dicho que mi único objetivo era meter al director general en la mesa y eso le tengo que decir categóricamente que es mentira". Cuando se hizo esa propuesta, ha apuntado, "no había ni proyecto de los túneles".

Tras comentar Esparza que le parece "una ocurrencia querer meter a un alto cargo en una mesa de contratación", Ciriza ha señalado que "no quisimos meterlo, se estaba hablando en una propuesta". "En el momento que nos dijeron que no se podía, pues se quitó", ha aseverado, para insistir entonces el portavoz de UPN que "usted quiso meterlo, otra cosa es que no pudo". "Ustedes querían controlar y ya está", ha sostenido Esparza, para subrayar que "después de todo lo que ha ocurrido, esto resulta muy llamativo".

Sobre el desarrollo de la mesa de contratación de Belate, Ciriza ha expuesto que "pregunté a ver cómo iba la licitación y me dijeron que había discrepancias, pero que la mesa era autónoma e independiente, que había que tener paciencia y esperar a que emitiera su propuesta de adjudicación y es lo que hice, esperar; el 18 de agosto me fui y la mesa siguió deliberando". Así, a la pregunta de si no tuvo nada que ver con la mesa de contratación de Belate", ha respondido que "no".

Sobre la decisión de prorrogar en el servicio a Jesús Polo pese a haber superado la edad de jubilación, el exconsejero ha afirmado que "teníamos una gran necesidad de personal, esto es obvio, en años anteriores hubo muchas jubilaciones sin ninguna reposición". "Teníamos muchas dificultades para cubrir las plazas de dirección que se tienen que cubrir con funcionarios", ha explicado.

Sin embargo, el portavoz de UPN ha afirmado que con la llegada de Ciriza al departamento y el nombramiento de Polo "se cambia la manera de puntuar en las adjudicaciones de obra pública, pasando a un procedimiento que, según los jurídicos, es viciado". "¿Para eso querían al señor Polo?", ha preguntado Esparza.

Ciriza ha replicado que Polo "no era el hombre del Gobierno en la mesa, no era mi hombre en ningún sitio y por lo que yo sé no era el hombre de nadie en la mesa y ninguno de los ocho miembros de la mesa eran de nadie, eran funcionarios independientes, y cuando llegué al departamento llevaban mucho tiempo, años, y habían trabajado con gobiernos de todos los colores".

Esparza ha insistido, refiriéndose a Polo, en que "solo una persona podía terminar decidiendo la adjudicación de toda la obra pública en Navarra". "Ese cambio en la forma de puntuar llega con ese PSN de Santos Cerdán, María Chivite, Ramón Alzórriz y Bernardo Ciriza". "Esos cambios que se producen cuando llega el PSN a Obras Públicas han ayudado de forma evidente a que la UTE en la que estaba Santos Cerdán terminara siendo la adjudicataria de la obra más importante de los últimos diez años en Navarra", ha afirmado.

En todo caso, el exconsejero ha insistido en que sigue "confiando" en Jesús Polo y en el exdirector general de Obras Públicas Pedro López.

Ciriza ha reconocido que escuchó una discusión que mantuvieron el presidente de la mesa de contratación y uno de los técnicos, discusión que según el técnico se originó porque Polo le pidió que revisará sus puntuaciones sobre las ofertas de Belate, algo que el presidente de la mesa negó. "Yo oí, salí y pregunté qué pasaba, y me dijeron que era un tema personal que estaba aclarado", ha indicado el exconsejero.