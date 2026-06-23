Las exportaciones de Navarra caen un 4,5% hasta abril

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones navarras de mercancías alcanzan entre enero y abril un valor de 3.220,5 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,5% respecto al mismo periodo del año anterior. La cuantía de las importaciones es de 2.117,6 millones de euros, un 3,1% más, según datos del Instituto de Estadística de Navarra

'Turismos de menos de 10 personas', la primera partida de las exportaciones, registra en términos interanuales un incremento en el volumen de ventas del 13%, debido principalmente al incremento de las exportaciones a Alemania (13,5%) e Italia (24,8%). Le sigue 'Partes y accesorios de vehículos automóviles', que aumenta sus ventas un 2,6%. El resto de las exportaciones, sin tener en cuenta el sector del automóvil, decrecen un 9,4%.

En cuanto a las importaciones de Navarra, la principal partida es 'Partes y accesorios de vehículos automóviles', que registra un crecimiento del 11,5%, seguida de 'Motores de émbolo alternativo o rotativo', con un incremento del 11,1%, ambos en términos interanuales.

Los principales países receptores de las exportaciones navarras son, por orden de cuantía económica, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Destaca el incremento de las ventas a Alemania (6,5%) y el descenso del importe de las ventas a Francia (-4,9%).

En el conjunto de España, las exportaciones crecen en un 2%, mientras que las importaciones crecen un 0,3%.

En cuanto a los datos del mes de abril, las exportaciones navarras de mercancías registran en abril un valor de 805,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,2% respecto al mismo mes del año anterior. Las importaciones alcanzan un valor de 541,4 millones de euros, cifra un 7,5% superior a la registrada el mismo mes de 2025.

El saldo comercial, diferencia entre exportaciones e importaciones, obtiene en Navarra un resultado positivo de 263,8 millones de euros y registra un decrecimiento del 12% con respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa de cobertura, cociente entre exportaciones e importaciones, se sitúa en el 148,8% y se reduce desde los 159,5% de abril de 2025.

En España, las exportaciones en abril se incrementan un 5,8% mientras que las importaciones lo hacen en un 8,7%, ambas en relación al mismo mes del año anterior. El saldo comercial del conjunto del país es de -5.172,2 millones de euros. La tasa de cobertura se sitúa en el 86,9%, 2,4 puntos porcentuales inferior a la registrada el año anterior.