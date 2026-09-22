Las exportaciones de Navarra crecen un 2,5% en julio

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de mercancías de Navarra aumentaron un 2,5% interanual en el mes de julio, llegando a la cifra de 672,6 millones de euros. Representan el 1,9% del total de las exportaciones españolas en el mes, cuyo valor ha sido de 35.453,7 millones, un 3% más que en julio de 2025.

Las importaciones de la Comunidad foral en el mes (406,6 millones de euros) crecieron un 0,6% respecto a julio de 2025. En el ámbito español el valor de las importaciones de bienes creció un 5,9%, alcanzando la cifra de 40.677,9 millones de euros. La participación navarra en el total de las importaciones españolas fue en julio del 1%, según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En cuanto al saldo comercial, Navarra registró en julio de 2026 un superávit de 266 millones de euros (en julio de 2025 fue de 251,7). En el conjunto de España el saldo en julio fue de 5.224,1 millones de euros en negativo (4.009,4 en negativo en julio de 2025). La tasa de cobertura en Navarra se situó en el 165,4% y la de España en el 87,2%.

En el periodio acumulado de enero a julio, las exportaciones de mercancías de la Comunidad foral se redujeron un 3,6%, quedando en 5.547,7 millones de euros. Representan el 2,3% del total de las exportaciones españolas hasta julio, cuyo valor fue de 236.587,4 millones, un 2,2% más que en el mismo periodo de 2025. Las importaciones de Navarra (3.631,4 millones de euros) crecieron un 1,6% interanual.

En el ámbito español el valor de las importaciones de bienes creció un 5,3% interanual hasta julio, arrojando la cifra de 274.592,4 millones de euros. La participación navarra en el total de las importaciones españolas fue del 1,3%.

Navarra registró de enero a julio de 2026 un superávit de 1.916,3 millones de euros (2.178,8 en el mismo periodo de 2025). Es el tercer mejor dato entre las Comunidades Autónomas. En el conjunto de España, el déficit comercial alcanzó los 38.005,1 millones de euros en negativo (29.122,2 millones en el mismo período de 2025). La tasa de cobertura se situó en Navarra en el 152,8% y en España en el 86,2%.