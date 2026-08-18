Las exportaciones de Navarra decrecen un 5% en los seis primeros meses de 2026

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones navarras de mercancías alcanzan entre enero y junio de 2026 un valor de 4.875,2 millones de euros, lo que supone un descenso del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. La cuantía de las importaciones es de 3.224,8 millones de euros, un 0,5% más respecto al mismo periodo de 2025, según informa el Instituto Navarro de Estadística (Nastat).

'Turismos de menos de 10 personas', la primera partida de las exportaciones, registra en términos interanuales, un incremento en el volumen de ventas del 0,9%, le sigue 'Partes y accesorios de vehículos automóviles' que aumenta sus ventas un 4,1%. El resto de las exportaciones, sin tener en cuenta el sector del automóvil, decrecen un 6,9%.

En cuanto a las importaciones de Navarra, la principal partida es 'Partes y accesorios de vehículos automóviles' que registra un crecimiento del 1%, seguida de 'Motores de émbolo alternativo o rotativo' con un incremento del 2,2%, ambos en términos interanuales.

Los principales países receptores de las exportaciones navarras son, por orden de cuantía económica, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Destaca el incremento de las a ventas a Alemania (10,5%) y la reducción de las ventas a Francia (-8,1%).

En el conjunto de España, las exportaciones crecen en un 2%, mientras que las importaciones crecen un 5,2%, ambas respecto al mismo periodo de 2025.

EN JUNIO

Las exportaciones navarras de mercancías registraron en junio un valor de 787,1 millones de euros, lo que supone un descenso del 11,9% respecto al mismo mes del año anterior. Las importaciones alcanzaron un valor de 513,1 millones de euros, cifra un 11,9% inferior a la registrada el mismo mes de 2025.

El saldo comercial, o diferencia entre exportaciones e importaciones, obtiene en Navarra un resultado positivo de 274,1 millones de euros y registra un decrecimiento del 11,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de cobertura, cociente entre exportaciones e importaciones, se sitúa en el 153,4% y se reduce en 0,1 puntos porcentuales en relación a la de junio de 2025.

En España, las exportaciones en junio se incrementaron un 5,3% y las importaciones un 15,7%, ambas, en relación al mismo mes del año anterior. El saldo comercial del conjunto de España es de -7.686,6 millones de euros. La tasa de cobertura se sitúa en el 82,2%, 8,2 puntos porcentuales inferior a la registrada el año anterior.