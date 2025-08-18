Las exportaciones de Navarra descienden un 7,2% en el primer semestre y las importaciones, un 11,3%

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones navarras de mercancías alcanzaron en el primer semestre del año un valor de 5.097,1 millones de euros, lo que supone un descenso del 7,2% respecto al mismo periodo del año anterior. La cuantía de las importaciones fue de 3.170,1 millones de euros, un 11,3% menos respecto al mismo periodo de 2024.

'Turismos de menos de 10 personas', que fue la partida más importante de las exportaciones, registra un descenso en el volumen de ventas del 19,9%. Este decrecimiento se debe principalmente al descenso del importe de las ventas a Alemania, Francia e Italia, que registran tasas de variación interanual del -12,1%, -30,5% y -32,4%, respectivamente.

El resto de las exportaciones, sin tener en cuenta el sector del automóvil, decrecieron un 2,4%, destacando el buen comportamiento de 'Transformadores eléctricos, convertidores...' que subieron un 44%, según ha informado el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Los principales países receptores de las exportaciones navarras son, por orden de cuantía económica, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Destaca el descenso del importe de las ventas a Italia (-24,9%) y Francia (-10%).

En cuanto a las importaciones de Navarra la principal partida fue 'Partes y accesorios de vehículos automóviles' que registró un decrecimiento del 34,5%, debido principalmente al descenso de las compras a Polonia (-71,3%) y República Checa (-31,1%).

En el conjunto de España, las exportaciones crecieron el 1% respecto al mismo periodo de 2024 y las importaciones, el 5,4%.

EN EL MES DE JUNIO

Las exportaciones navarras de mercancías registraron el pasado mes de junio un valor de 872,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9% respecto al mismo mes del año anterior. Las importaciones alcanzaron un valor de 565,1 millones de euros, cifra un 5,2% inferior a la registrada el mismo mes de 2024.

El saldo comercial, o diferencia entre exportaciones e importaciones, obtuvo en Navarra un resultado positivo de 307,4 millones de euros y registró un crecimiento del 30,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de cobertura, cociente entre exportaciones e importaciones, se sitúa en el 154,4% y sube 14,9 puntos porcentuales respecto a la de junio de 2024.

En España, las exportaciones en junio subieron un 2,4% y las importaciones, un 10,9%. El saldo comercial del conjunto de España es de -3.587,9 millones de euros. La tasa de cobertura se sitúa en el 90,4%, 7,5 puntos porcentuales menos que la registrada el año anterior.