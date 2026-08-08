Extinguido un incendio en un campo de rastrojo en Sansol

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra han extinguido un incendio de vegetación declarado este viernes en un campo de rastrojo en la carretera NA-1110, en Sansol.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del incendio, que ha tenido lugar a la altura del kilómetro 62, se ha recibido a las 13.13 horas. No hay personas afectadas.

Han sido movilizados bomberos del parque de Estella, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), 2 helicópteros, guardas de Medio Ambiente y agentes de Policía Foral.