Extinguido el incendio en la Cendea de Olza

Zona calcinada por el incendio de vegetación en la Cendea de Olza. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de bomberos ha dado por extinguido este miércoles, a las 23.30 horas de la noche, el incendio de vegetación declarado la tarde del pasado lunes en la Cendea de Olza.

El incendio ya se dio por estabilizado el mismo lunes a las 22.45 horas y desde entonces se encontraba en vías de control. Han trabajado en las labores de extinción bomberos de los parques de Cordovilla y Trinitarios y las brigadas forestales de Cordovilla y Tafalla. También se movilizaron medios aéreos y terrestres.

El fuego se dio por controlado el martes sobre las 20.00 horas y finalmente el dispositivo ha conseguido dar por extinguido el incendio de vegetación a las 23.30 horas del miércoles.