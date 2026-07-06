Extinguido un incendio en una empacadora que se ha extendido a una cosecha en Ororbia

Incendio en un campo a medio cosechar en Ororbia. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han intervenido este lunes para extinguir un incendio en una empacadora que se ha extendido a un campo a medio cosechar en la zona de Artzanegia en Ororbia, perteneciente a la Cendea de Olza.

El aviso se ha recibido a las 11.41 horas y se han movilizado hasta el lugar los bomberos de Cordovilla, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral, contando con el apoyo de tractoristas.

Las labores de extinción se han prolongado hasta las 12.20 horas, momenot en que se ha dado el incendio por extinguido. No hay personas afectadas.