Extinguido un incendio en una empresa de carpintería en Puente la Reina, sin heridos

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PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han extinguido este martes un incendio que se ha declarado en una empresa de carpintería de Puente la Reina, sin que se hayan registrado heridos.

El aviso por el fuego se ha dado sobre las 13.44 horas. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Estella y de Cordovilla, y la Policía Foral, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Ha ardido la tolva de serrín exterior de la empresa. El personal de la propia compañía ha contenido la propagación del fuego. Los bomberos han extinguido el incendio y han realizado labores de remate y refresco de la zona. La intervención se ha dado por finalizada a las 16.06 horas.