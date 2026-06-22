Extinguido un incendio forestal en el barranco del Paredón, en Lerín

Actuación de los bomberos. - BOMBEROS

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han extinguido esta pasada noche un incendio forestal en el barranco del Paredón, en Lerín, según ha informado desde Sos Navarra. No hay personas afectadas.

El incendio ha comenzado a las 00,48 horas y ha quedado extinguido a las 7 horas. Bomberos han trabajado durante toda la noche para sofocar el fuego en el talud norte de Lerín, cerca del casco urbano.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Lodosa, de Tafalla, de Cordovilla, así como agentes de la Policía Foral.