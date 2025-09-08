Extinguido el incendio forestal de Urraúl Alto

Servicios de emergencias en la zonas calcinadas por el incendio forestal en Urraúl Alto. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este lunes a las 17.45 horas se ha dado por extinguido el incendio forestal declarado el pasado sábado en Urraúl Alto, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Tras ello, a las 18 horas se ha desactivado el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Navarra (INFONA), constatando además las condiciones meteorológicas favorables que se prevén para los próximos días.

Según ha informado este lunes por la mañana la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, en total la superficie afectada por el incendio ha sido de 60,4 hectáreas, formadas por aproximadamente doce hectáreas de masa arbolada (pino silvestre), una hectárea de terrenos agrícolas y el resto pastos arbustivos.

En las labores de extinción del incendio han participado efectivos de bomberos de los parques de Sangüesa, Cordovilla, Navascués, Burguete, Tafalla y Estella-Lizarra así como bomberos voluntarios de Aoiz realizando labores por tierra. También dos bulldozer del Guarderío de Medio Ambiente y efectivos de la Policía Foral y la Guardia Civil. Además, voluntarios de la Cruz Roja han participado dando avituallamiento a los efectivos en el lugar.

Respecto a los medios aéreos, han participado inicialmente dos helicópteros del Gobierno de Navarra, más otros dos helicópteros del MITECO con sede en Noáin. Posteriormente se solicitaron más medios al MITECO, y se unieron a las labores de extinción del incendio dos aviones de carga en tierra de Agoncillo (La Rioja), la brigada forestal (BRIF) de Lubia (Soria) con otros dos helicópteros, un helicóptero medio proveniente de Plasencia del Monte (Huesca) y un avión coordinador de Zaragoza, que trabajaron en la zona durante el sábado y se retiraron al mejorar la situación y no ser necesaria su ayuda el domingo.