Extinguido un incendio de vegetación en Artajona

Vehículo de la Guardia Civil en el dispositivo para la extinción de un incendio de vegetación en Artajona. - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación quemó en la tarde noche del miércoles aproximadamente media hectárea de monte bajo, aliagas y pasto, en el paraje de Igaran, en Artajona. El incendio se dio por extinguido a las 21.45 horas y no llegó a alcanzar masa forestal, según ha informado la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos motobomba y alrededor de ocho efectivos de extinción, además de un agente medioambiental. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil también se desplazó a la zona y colaboró en el dispositivo.

Según las primeras informaciones, el supuesto origen del incendio podría estar relacionado con la caída de un rayo, extremo que deberá ser determinado una vez realizadas las actuaciones correspondientes. El Seprona de Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas y circunstancias en las que se registró el incendio.