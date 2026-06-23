Extinguido un incendio de vegetación junto a las vías del tren en Unzué

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de matorrales junto a las vías del tren en el punto kilométrico 19 de la N-121, en el término de Unzué, ha sido extinguido este martes después de la intervención de los Bomberos.

No ha habido personas afectadas, según ha informado el 112 Sos Navarra. El aviso por el fuego se ha dado a las 16.28 horas.

Al lugar han acudido Bomberos del parque de Cordovilla, brigada helitransportada, un helicóptero, guardas forestales de Medio Ambiente y la Policía Foral.