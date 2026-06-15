Extinguido un incendio de vegetación en Traibuenas

Archivo - Un helicóptero lanza agua para sofocar un incendio en una imagen de archivo. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han extinguido este lunes un incendio de vegetación que se ha declarado a mediodía en Traibuenas (Murillo el Cuende), en el camino de Santacara, sin que haya habido personas afectadas.

El aviso por el incendio se ha dado sobre las 15.23 horas. El fuego ha quedado estabilizado a las 16.20 horas y se ha dado por finalizada la intervención a las 17 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Tafalla y de Peralta, brigada forestal de Tafalla, brigada helitransportada, dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral.

El incendio ha afectado a una zona de cereal a medio cosechar, en la margen izquierda del río. No ha dañado maquinaria.