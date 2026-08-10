Extinguido un incendio de vegetación en una zona de maleza y chopos en Soto del Sequero

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra han extinguido un incendio de vegetación declarado este lunes en una zona de maleza y chopos en Soto del Sequero (Mélida).

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del incendio se ha recibido a las 11.45 horas, y se ha dado por finalizado a las 15.40 horas. No hay personas afectadas.

Han sido movilizados bomberos de Tafalla y de Cordovilla, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), 2 helicópteros, guardas de Medio Ambiente y Policía Foral.