Extinguido un vehículo ardiendo junto a un tanatorio en Tudela

Imagen del vehículo calcinado. - POLICÍA LOCAL DE TUDELA

PAMPLONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela acudió este jueves de urgencia a la calle Mauleón debido a la presencia de un vehículo estacionado ardiendo frente al tanatorio. A su llegada, el titular del vehículo había sofocado casi en su totalidad el fuego con el extintor de un vecino, finalizando los bomberos posteriormente la actuación. Los daños resultaron cuantiosos y el propietario gestionó la retirada del turismo con la grúa de asistencia en viaje.

Asimismo, durante la primera jornada del año se atendieron tres conflictos con clientes. El primero en la Avenida Zaragoza en un supermercado por un varón de 46 años agresivo que se marchó del lugar. El segundo en las proximidades de un bar del barrio de Lourdes debido a un varón que podría portar un objeto peligroso. Se identificó así a un hombre de 28 años y, tras proceder a su cacheo, no se le localizó nada de interés policial.

Otra persona que se encontraba cerca también fue registrada, localizándole sustancias estupefacientes consistentes en tres bolsitas de polvo blanco. Fueron retiradas y el identificado propuesto para sanción por Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

ACTUACIONES EN NOCHE VIEJA

Por su parte, durante la jornada del miércoles 31 de diciembre, se atendió a un varón de 74 años con una fuerte intoxicación etílica, el cual es trasladado al hospital Reina Sofía. Tres horas más tarde se volvió a identificar a esta persona a la que ya habían dado el alta y se encontraba nuevamente en el suelo embriagado, por lo que es trasladado hasta su domicilio por dos conocidos.

A las 15.00 horas se atendió una pelea de bar en las inmediaciones de la Plaza de los Fueros al haber discutido dos familias, llegando insultarse y agredirse levemente. Se identificó a las partes informando de la posibilidad de interponer denuncia.

A las 1.30 horas se propone para sanción por Ley orgánica de Seguridad Ciudadana a un varón de 26 años por tenencia de marihuana. Media hora más tarde, se realizó una prueba de drogas con resultado positivo indiciario en THC, anfetaminas/metanfetaminas y cocaína a un varón de 47 años. La prueba fue enviada al laboratorio hasta su confirmación y del vehículo se hizo cargo un amigo.

A las 4.00 horas se realizaron dos pruebas de etilometría. La primera en Cuesta Estación a un varón de 24 años, con un resultado positivo de 0,61 mg/litro de aire espirado. Del mismo modo pudo cotejarse que el conductor carecía de cualquier tipo de permiso de conducción, motivo por el que se tramitó atestado al Juzgado por un presunto delito contra la seguridad vial, con citación para juicio rápido, trasladando el vehículo al depósito municipal.

La segunda de las pruebas etilométricas se realizó en Camino Tronzaires a un conductor de 21 años, el cual finalizó con una tasa de 0,56 mg/litro de aire espirado. Del vehículo se hizo cargo la copiloto que circulaba en el turismo y que dio negativo en alcoholemia.

Por último, se atendió a una mujer de 30 años que junto a su madre manifestaban que, momentos antes, otra mujer les había agredido en el exterior de un local de ocio de la Plaza San Jaime mientras esperaban para acceder al local. Las mujeres manifestaron que interpondrían denuncia por los hechos y facilitaron la descripción de la presunta agresora para su localización.