Extinguidos tres pequeños incendios de vegetación en Peralta, Corella y Viana

Uno de los fuegos. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Bomberos han extinguido este miércoles tres pequeños incendios de vegetación en Peralta, Corella y Viana, según han informado desde Sos Navarra. No ha habido personas afectadas.

El primero de los fuegos ha sido a las 9.31 horas en Sotogil, en Peralta; el segundo a las 10.59 horas en el kilómetro 3 de la carretera NA-7230, en Viana, y a las 12.21 se ha registrado otro incendio en el Camino Bajo de Corella.

Desde Sos Navarra se han movilizado bomberos del parque de Peralta, de Tafalla, de Lodosa, de Tudela, del parque de Cordovilla, así como BHIF, el helicóptero de extinción, guardas forestales de Medio Ambiente así como agentes de la Policía foral.

Los tres fuegos se han resuelto de manera rápida por los efectivos del Servicio de Bomberos.