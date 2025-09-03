Fallece un motorista de 76 años tras una colisión por alcance en Ansoáin

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido la tarde del miércoles tras colisionar por alcance contra un vehículo en Ansoáin, según han informado desde el Gobierno foral.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17.36 horas de la tarde del miércoles y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Vial y la Brigada de Atestados de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido cuando el motorista, un varón de 76 años, ha colisionado por alcance contra un turismo a la altura del punto kilométrico 16,1 de la carretera PA-30, en la rotonda de entrada a Ansoáin.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por la vida del motorista, que ha fallecido en el lugar. Por su parte, el conductor del turismo ha resultado ileso.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la comisaría de Pamplona de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.