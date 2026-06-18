Fallece una mujer de 59 años ahogada en una piscina del Complejo Deportivo Aranzadi

Archivo - Ciudad Deportiva Aranzadi en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 59 años ha fallecido este jueves ahogada en una piscina del Complejo Deportivo Aranzadi, según han informado desde los servicios de emergencias.

El suceso ha tenido a las 11.07 horas de este jueves, y han sido movilizados bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Municipal de Pamplona, que realizan las diligencias.