Fallece una mujer en una colisión en la A-12 en Torres del Río

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este lunes tras registrarse una colisión por alcance entre un coche y un camión en la autovía A-12 en el término de Torres del Río, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El coche de la mujer estaba detenido en la cuneta y el camión ha chocado contra él. Ambos vehículos han volcado. La mujer, única ocupante del coche, ha quedado atrapada.

El accidente se ha registrado sobre las 12.02 horas en el kilómetro 69,5 de la A-12. Al lugar han sido movilizados bomberos de Estella, dos ambulancias de soporte vital avanzado, helicóptero medicalizado y la Policía Foral. La autovía ha estado cortada desde las 12.44 hasta las 14.05 horas.