Fallece una mujer en un colisión frontal entre un coche y un camión en Tudela

PAMPLONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 53 años ha fallecido la tarde del viernes tras colisionar el vehículo en el que viajaba contra un camión que transportaba cerdos en la NA-134, en Tudela.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 15.35 horas del viernes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido cuando un camión y un turismo han colisionado frontalmente a la altura del pk. 5,4 de la carretera NA-134, en Tudela. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar la vida de la conductora del turismo, una mujer de 53 años, que ha fallecido en el lugar. Por otra parte, el conductor del camión ha resultado ileso.

Como consecuencia del accidente, la carretera NA-134 ha sido cortada entre los puntos kilométricos 0 y 6 desde las 16.19 horas.

El cuerpo de la fallecida será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.