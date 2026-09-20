La fallecida en la clínica Padre Menni es una mujer de 56 años y uno de los trasladados está ingresado en la UCI

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 56 años, usuaria de la residencia Padre Menni, en el barrio pamplonés de la Rochapea, falleció este sábado como consecuencia del incendio que se ha registrado esta noche en el centro. Otras 18 personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN), una de las cuales, un hombre de 62 años, también residente del centro, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado grave.

Dos personas, una mujer de 37 años y un varón de 58 años, permanecen ingresados en la unidad de hospitalización psiquiátrica, mientras que dos varones de 52 y 65 años están ingresados en observación de Urgencias, según informan desde el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

Seis personas, cinco mujeres de 63, 59, 68, 56, 65 años y un varón de 69 años, están ingresadas en hospitalización convencional sin revestir gravedad. Un residente varón de 51 años ha recibido el alta a domicilio.

Por otro lado, de los seis trabajadores atendidos han sido todos dados de alta a domicilio particular tras atención por intoxicación de humo leve. Se trata de un varón de 22 años y cinco mujeres de 28, 24, 25, 43 y 33 años.

El fuego se originó sobre a las 20.55 horas del sábado en una de las habitaciones de la residencia y obligó al desalojo de medio centenar de pacientes ante la imposibilidad de que pasaran allí la noche.

Hasta el lugar se movilizó un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado, seis ambulancias de Soporte Vital Básico, un equipo médico, Policía Nacional y Policía Municipal. Además de los medios movilizados, se montó una carpa logística de Bidean.

Aunque los efectivos de bomberos lograron extinguir las llamas poco después del aviso, la propagación del humo ha causado importantes daños en las instalaciones.

La Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer el origen del siniestro, si bien las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que el fuego pudo ser provocado.