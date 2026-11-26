PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de padres y madres de la escuela infantil Camino Oscoz de Pamplona se ha concentrado este jueves para pedir al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que atienda las demandas de las educadoras del centro ante la "importante sobrecarga de trabajo" que afrontan desde hace varios cursos.

Las familias han señalado en un comunicado que esta sobrecarga "sin duda deriva en una insuficiente atención individualizada de nuestras hijas" y "muestra de ello son las elevadas ratios en las aulas, estando una educadora por 12 o 16 criaturas de edades de 1 o 2 años, justo cuando las necesidades físicas, emocionales y de cuidados son muy elevadas".

"Llevamos varias semanas sin que sean sustituidas las trabajadoras de servicios generales que están de baja laboral. El pasado lunes 9 de noviembre, al ir a dejar a nuestras hijas en la escuela infantil, se nos comunicó que no había ninguna trabajadora de servicios generales trabajando y que, por tanto, no iban a ser capaces de gestionar más de un plato de comida a la hora de comer. Del mismo modo, nos indicaron que debíamos acudir a recoger a nuestras hijas a las 12.30, suponiendo esto un grave problema para la conciliación familiar", han afirmado. Igualmente, han añadido que "en el modelo D, el euskera no se garantiza porque no todos las educadoras ayudantes son euskaldunes".

Ante esto, las familias han solicitado al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que "se atiendan las diferentes demandas que las educadoras de nuestra escuela están reivindicando hace ya unos años, y éste curso en especial con los paros semanales" y que "la bajada de ratio sea inminente".

También han reclamado que "se sustituyan todas y cada una de las ausencias de las trabajadoras de servicios generales en el momento que se produzcan" y que "no se vuelva a producir una situación similar a la del pasado lunes día 9 de noviembre, ya que esto genera un grave problema para la conciliación familiar".

Otra de sus demandas es que "se contraten educadoras euskaldunas para garantizar el derecho a vivir en euskera en esta etapa".

Por todo ello, han pedido al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que "tome todas las medidas necesarias para atender la demanda planteada, que, sin duda, tendrá como consecuencia una mejora en la educación de nuestras hijas en la etapa 0-3".