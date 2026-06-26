La Federación SETEM recibe el Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha hecho entrega este viernes del Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos a la Federación SETEM, Coordinadora Estatal de la Campaña Ropa Limpia, en un acto institucional que ha tenido lugar en la sede de la UPNA en Salesas.

María José Lakidain Alonso, presidenta de la Federación SETEM, coordinadora estatal de la Campaña Ropa Limpia, ha manifestado el agradecimiento por el galardón recibido y la responsabilidad que implica. "Vivimos una época en la que los derechos humanos vuelven a ser cuestionados en demasiados lugares. Asistimos a intentos de debilitar normas de protección social y ambiental, a ataques contra quienes defienden derechos laborales y a discursos que pretenden presentar la dignidad humana como un obstáculo para el crecimiento económico. Frente a ello, este reconocimiento lanza un mensaje claro: los derechos humanos no son negociables. No son un lujo para tiempos de prosperidad. Son el fundamento mismo de cualquier sociedad democrática y justa", ha apuntado.

El acto de enterga del premio ha sido presidido por el rector de la UPNA y presidente de la Fundación Jaime Brunet, Ramón Gonzalo, y en la mesa presidencial han acompañado al máximo representante de la universidad el vicepresidente de la citada fundación, Joaquín Mencos; y el presidente del Parlamento de Navarra y vicepresidente honorario de la Fundación, Unai Hualde.

En el mismo acto institucional se ha hecho entrega del Premio Jaime Brunet Tesis Doctorales a Miguel de Asís Pulido por su investigación 'Inteligencia artificial y práctica jurídica: implicaciones en el proceso y en la tutela judicial efectiva' y del Premio Jaime Brunet Universitario, que han recibido 'ex aequo' África Carrillo de Albornoz Carricas (Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho), Uxue Fonseca Cámara (Máster en Psicología General Sanitaria) y Uxue Ibiricu Goñi (Programa Internacional del Doble Grado en Educación Infantil y Primaria).

Al acto institucional, que ha dado comienzo a las 12 horas, han acudido personalidades del mundo político y social de la Comunidad foral. Entre ellas, se encontraba una representación del Gobierno de Navarra integrada por el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti; el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García; y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu. Asimismo, ha acudido el Defensor del Pueblo, Patxi Vera. Además, han estado representados el Ayuntamiento de Pamplona, el Parlamento de Navarra y otras instituciones de la Comunidad foral y del Estado, así como miembros de la comunidad universitaria y de la Fundación Jaime Brunet.

La parte musical de la ceremonia ha sido interpretada por el cuarteto Zura Quartet, integrado por Leire Fernández Sainz de Murieta, Amaia Razkin Aguirre, Mario Oroz Arraiza e Igor Saenz Abarzuza.

En primer lugar, se ha procedido a la entrega de diplomas a las ganadoras de los premios universitarios para, posteriormente, hacer lo propio con el premio a la mejor tesis doctoral. El galardonado con este último premio, Miguel de Asís Pulido, ha pronunciado el discurso de agradecimiento en nombre de las personas premiadas en estas dos categorías. En él, ha reconocido el papel de la universidad como una institución que, más allá de impartir conocimientos, puede ofrecer un compromiso estable con la justicia, los derechos humanos y el pensamiento crítico.

Posteriormente, Francisco Javier Blázquez, secretario del jurado de los premios de la Fundación Jaime Brunet, ha dado lectura al fallo por el que se concedió el Premio Internacional Jaime Brunet a la Federación SETEM, Coordinadora Estatal de la Campaña Ropa Limpia. El premio está dotado con 36.000 euros, así como un diploma y una escultura conmemorativa de Carlos Ciriza. El fallo se dio a conocer el pasado mes de diciembre de 2025.

Tras el discurso de la fundación premiada, ha intervenido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, que ha resaltado el vínculo que el Legislativo foral mantiene desde hace años con la Federación SETEM y el trabajo de esta organización en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este caso para minimizar el impacto de la producción textil. "Hemos tenido ocasión de conocer y colaborar, a través de las ayudas a proyectos de sensibilización y educación al desarrollo, convocatoria a la que destinamos anualmente el 0,7% de nuestro presupuesto, la campaña 'Ropa Limpia'. El próximo mes de octubre recibiremos a la directora y a una trabajadora de 'Mujeres Transformando', organización feminista de El Salvador que lleva muchos años luchando por los derechos laborales en el sector textil y del trabajo a domicilio. Os felicito", ha significado Unai Hualde.

Ha cerrado las intervenciones el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo, para destacar el trabajo de todas las personas premiadas. En su intervención, el rector ha recordado que, desde que se implantó el premio en 1998, la Fundación Jaime Brunet ha destinado casi un millón de euros (36.000 por cada edición) a personas, organizaciones e instituciones comprometidas con la promoción de los derechos humanos. "Esta es una de las grandes virtudes del legado de Jaime Brunet: convierte la memoria en acción, el reconocimiento en impulso y el compromiso ético en una ayuda concreta. Y eso, en un mundo en el que tantas veces las palabras se agotan en sí mismas, tiene un valor extraordinario", ha señalado el rector.

Gonzalo ha puesto asimismo de manifiesto la importancia de la labor desarrollada por la Federación SETEM, quien, en su opinión, "ha sabido poner rostro humano a una industria que demasiadas veces oculta los rostros de quienes la sostienen con constancia, rigor, valentía y compromiso". El rector les ha felicitado por la forma en que recuerdan a la sociedad que "la justicia global empieza muchas veces en gestos cotidianos, pero necesita también estructuras justas, empresas responsables, consumidores informados e instituciones comprometidas".

Por último, ha subrayado que reconocer con este galardón a la Fundación SETEM es reconocer también el origen y la razón de ser de la Fundación Jaime Brunet, "que necesita distinguir a quienes trabajan por la dignidad humana; que necesita decir públicamente que esas causas importan; y que necesita apoyar, también materialmente, a quienes sostienen esa tarea en primera línea".