La Feria de la Edición de Navarra celebra su décimo aniversario en Pamplona con más de 30 actividades

I-D: El presidente de Editargi, Aritz Otazu; la jefa de la Sección de la Biblioteca de Navarra, María Luisa Garcés; y el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía. - IÑAKI PORTO-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Edición de Navarra celebrará su décimo aniversario entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre en Pamplona con treinta actividades, encuentros y charlas relacionadas con el mundo de los libros, incluidas actividades para el público infantil.

El director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, ha presentado este viernes junto a la Asociación de Editores Independientes Editargi y el Ayuntamiento de Pamplona la nueva edición de la feria, que tendrá lugar en el Bosquecillo.

Un total de 17 empresas, entre editoriales, fundaciones y asociaciones navarras participarán en el evento. El escritor Miguel Sánchez Ostiz recibirá el premio Editargi.

Las editoriales participantes en esta edición son Denonartean / Cenlit Ediciones, Ediciones Eunate, Editorial Mintzoa, Pamiela Argitaletxea, Txalaparta, Alkibla, Igela Argitaletxea, Kilikids, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.

Entre la programación de la nueva edición de la feria se encuentra la entrega del tercer Premio Editargi, que reconoce cada año la aportación a la cultura y al mundo de las letras en Navarra. Este año, el galardonado será Miguel Sánchez Ostiz. La entrega, que servirá como inauguración de la feria, se realizará el miércoles 30 de septiembre, a las 13 horas.

Miguel Sánchez-Ostiz (Pamplona, 14 de octubre de 1950) es un escritor, autor de novelas, ensayos y poesía, y colaborador habitual en prensa. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, ejerció la abogacía en Pamplona entre 1974 y finales de los años 80, antes de dedicarse por completo a la literatura. Es autor de dieciocho novelas, ocho libros de poesía, diecisiete dietarios y libros misceláneos, y catorce títulos de ensayo y crónicas, así como de numerosas colaboraciones literarias y de opinión en prensa, prólogos y aportaciones a obras colectivas. Fue miembro del Consejo Navarro de Cultura entre 1984 y 1992.

Por su parte, la obra que ilustra la actual edición de la feria, con el título 'La décima de Navarra', ha sido realizada por Andrea Mateos Murillo, estudiante de diseño gráfico, vecina de Zizur Mayor y ganadora del concurso celebrado para escoger el cartel anunciador del evento.

Dentro de las treinta actividades con las que cuenta el programa, se incluyen cinco talleres dirigidos a público infantil y familiar en los que se incluyen un taller de estampación, otro de ilustración de Haikus y talleres para hacer tu propio libro. Además, completan el programa varias mesas redondas, conferencias y presentaciones de libros, además de un concierto de la mano de Gari Errearen Urrina.