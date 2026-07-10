La feria de ganado equino estrena nueva fecha y se celebrará este sábado en el polígono de Agustinos

Feria de ganado equino - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tradicional feria de ganado equino de San Fermín se celebrará este sábado, 11 de julio, en la parcela municipal del polígono de Agustinos contigua al hipermercado.

La fecha se ha trasladado del 7 al 11 de julio tras consensuarlo con la Policía Municipal de Pamplona y con los ganaderos que habitualmente asisten.

La feria se desarrollará entre las 7 de la mañana y las 15 horas y contará, además, con actividades lúdicas. Está restringida a ganado equino, así que se podrán presentar animales como caballos, yeguas, mulas, burros, ponis o similares.

El Ayuntamiento de Pamplona ha autorizado la instalación de 121 corrales para acoger a los animales que asistan a la feria. Los corrales dispondrán de un cubo para el abastecimiento de agua de los animales y habrá sirgas para amarrar la ganadería suelta.

Además, están previsto corrales de carga y descarga de ganado para que el manejo de los ejemplares se realice "con la mayor seguridad posible".

Una vez realizada la compraventa, quienes hayan adquirido un ejemplar podrán acceder con vehículos vacíos para cargar el ejemplar o los ejemplares previa presentación de las correspondientes guías.

Tal y como recoge el bando de San Fermín, quienes participen en la feria deberán tener en vigor toda la documentación exigida por la normativa de aplicación a ese tipo de actividades. Además, está prohibida la instalación de puestos de venta ambulante de alimentos y bebidas.

Únicamente se podrán instalar los puestos de venta de productos relacionados con la feria de ganado equino que cuenten con autorización municipal expedida por el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Asimismo, se mencionan las prohibiciones de venta o exhibición de cualquier animal que no sea de la especie equina y de permanencia de animales en el solar una vez finalizada la feria.

Para potenciar la afluencia a la feria de ganado equino, el Ayuntamiento ha programado también otras actividades en el recinto. En concreto, se realizará una exhibición de herraje de caballo y se hará un zikiro de potro. Los fondos recaudados con el zikiro se destinarán a proyectos sociales. También se podrá ver de primera mano la labor de los tratantes y comprobar cómo se cierran los tratos de compra.

La decisión de trasladar la fecha de la feria del 7 de julio al sábado 11 de julio la consensuó el Ayuntamiento de Pamplona con los ganaderos que habitualmente vienen y con la Policía Municipal de Pamplona.

Por una parte, celebrar la feria en fin de semana "repercute menos en las agendas profesionales de los ganaderos" y, por otra, Policía Municipal pudo centrar sus recursos el día de San Fermín en actos multitudinarios como el primer encierro de fiestas y la procesión en honor al santo.