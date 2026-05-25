Feria del Toro San Fermín 2026: orden de toreros y ganaderías

Archivo - Plaza de toros de Pamplona durante los Sanfermines. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Taurina de la Casa Misericordia de Pamplona ha presentado oficialmente este lunes las combinaciones de toreros y ganaderías que darán forma a la Feria del Toro 2026, y que incluye a los diestros Morante de la Puebla y Roca Rey -quien toreará en dos ocasiones, los días 9 y 14 de julio-.

La Casa de Misericordia ha destacado que el cartel "volverá a reunir a algunas de las principales figuras del toreo, así como a las ganaderías más representativas del panorama bravo, manteniendo la personalidad y el carácter que distinguen a la Feria del Toro dentro de la temporada taurina".

En la presentación han participado José María Marco García Mina, presidente de la Comisión Taurina de la Casa Misericordia de Pamplona; Eugenio Salinas Frauca, vocal de la Comisión Taurina; Camino Oslé Guerendiáin, vicepresidenta del Patronato de la Casa de Misericordia, y Jesús Cía Garza, director de la Casa Misericordia.

La Feria del Toro arrancará el 5 de julio con una novillada de la ganadería Pincha para Emiliano Osornio, Álvaro Serrano y Mario Vilau, y el 6 de julio tendrá lugar la corrida de rejones, con la ganadería El Capea para Andy Cartagena, R. Armendáriz y G. H. De Mendoza.

Ya el 7 de julio por la tarde, después de que a la 8 horas se celebre el primer encierro de los Sanfermines, tendrá lugar la corrida de Fuente Ymbro, con los diestros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio. El 8 de julio será el turno de Cebada Gago para David Galván, Román y Manuel Diosleguarde; y el 9 de julio se celebrará la corrida de Victoriano del Río, para Talavante, Roca Rey y David de Miranda.

La feria continuará el 10 de julio con los toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Borja Jiménez; el 11 de julio con la ganadería de José Escolar para Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca, y el 12 de julio con los toros de La Palmosilla y los diestros Fortes, Fernando Adrián y Samuel Navalón.

El 13 de julio se ha programado la corrida de Miura, para Manuel Escribano, Pepe Moral y J.E. Colombo; y el 14 de julio, como cierre, la de Jandilla, con Juan Ortega, Roca Rey y Tomás Rufo.