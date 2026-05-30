Fermín Gorraiz, reelegido presidente de EHNE en Navarra

Los integrantes de la nueva ejecutiva de EHNE en Navarra. - EHNE

PAMPLONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato agrario EHNE-Nafarroa ha elegido este sábado a su nueva Ejecutiva durante el transcurso del VIII Congreso del sindicato, bajo el lema '¡Objetivo 5.000!' y celebrado en el Palacio del Condestable de Pamplona.

La nueva Ejecutiva estará formada por Fermín Gorraiz (ganadero de Itoitz) que continuará como presidente, Felipe Etxetxikia (apicultor de Azpirotz) que ejercerá como secretario general, Leire Etxeberria (ganadera de Lizarraga Ergoiena), Beñat Agorreta (ganadero de Ureta), Diego Alonso (horticultor de Villafranca), Gabriel Juvera (avicultor de Ostiz), Martín Iribarren (ganadero de Zilbeti-Erro) y Ramón Mateo (agricultor de Cabanillas). Un equipo "compuesto por savia nueva y joven de cara a afrontar los retos que el agro navarro deberá encarar durante los próximos años", destacan en un comunicado desde esta organización.

Asimismo, se ha aprobado el informe sindical y las ponencias de organización interna y política agraria. En esta última, EHNE-Nafarroa se ha reafirmado en la defensa de un modelo agrícola-ganadero "de carácter familiar", así como de la "soberanía alimentaria". Del mismo modo, ha reivindicado la aplicación de "límites" a los tamaños de explotación y ayudas.

Junto a ello, ha destacado que "para que haya primer sector es necesario impedir una concentración de activos agrarios en pocas manos, así como un reparto equitativo de la riqueza que se genera en los distintos eslabones de la cadena alimentaria". EHNE-Nafarroa incluye en esta ponencia sus críticas a los tratados comerciales mundiales y apuesta por "contar con los habitantes de las zonas rurales para potenciar su desarrollo".

En este VIII Congreso, ha participado el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Jose Mari Aierdi; los directores generales de dicho Departamento, Ignacio Gil y Ana Bretaña; la gerente de INTIA, Natalia Bellostas; Ester Burgui y Eva Aos, presidenta y gerente de UCAN, respectivamente; parlamentarios de la Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra, así como representantes de los sindicatos ELB, EHNE-Konfederazioa, COAG, LAB y ELA.

Como colofón del acto, el presidente del sindicato, Fermín Gorraiz, y el nuevo secretario general, Felipe Etxetxikia, han explicado que con el lema del Congreso "se quiere reivindicar que Navarra tenga 5.000 agricultoras y ganaderas a título principal, ya que ello significará que el primer sector seguirá vivo en nuestro territorio".

Con ello se pretende hacer frente a la "uberización del campo", en referencia a "la cada vez mayor presencia de multinacionales y fondos de inversión acaparando tierras y promoviendo macrogranjas para hacerse con el monopolio del mercado agroalimentario". "Enfrente siempre nos tendrán a EHNE-Nafarroa", han resaltado.

Del mismo modo, han pedido a la Administración normas legales "que impulsen y faciliten un modelo del primer sector con personas en los pueblos, que faciliten la transformación y comercialización de pequeños productores y que desarrollen en profundidad la Ley de la Cadena Alimentaria".

Por su parte, han indicado a los consumidores que "también somos parte de la sociedad, sufrimos los mismos problemas y preocupaciones, y, por eso, les pedimos que apoyen nuestras reivindicaciones", a la par que "nos comprometemos a apoyar la agenda social y hacer bien nuestro trabajo, produciendo alimentos sanos y respetando el medio ambiente".

Finalmente, han defendido que "es necesario un reparto justo de la riqueza y no solamente en el primer sector e ir pensando y construyendo otro modelo socioeconómico, porque está claro que los recursos son limitados en el planeta Tierra".