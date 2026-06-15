Fernando Sarráis, psiquiatra: "La fuente de la felicidad está dentro de uno mismo"

Archivo - El psiquiatra Fernando Sarráis, profesor de la Universidad de Navarra, acaba de publicar un nuevo libro titulado '20 consejos para tu salud emocional'. - MANUEL CASTELLS - Archivo

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El psiquiatra Fernando Sarráis, profesor de la Universidad de Navarra, acaba de publicar un nuevo libro titulado '20 consejos para tu salud emocional'.

"Muchas personas están convencidas de que la felicidad viene de fuera de uno mismo -del mundo exterior-, en forma de cosas valiosas, dinero, prestigio, éxitos, poder, actividades lúdicas, viajes, amigos, amantes, tiempo libre. Mi larga experiencia profesional me permite afirmar que la fuente de la felicidad está dentro de uno mismo, tiene que ver con estar en paz y contento con uno mismo, con tener dominio de sí, sentirse libre y autónomo, ser como uno quiere ser y hacer lo que uno cree que tiene que hacer, y saber lo que le interesa y agrada", ha señalado el experto.

Preguntado por cómo alcanzar ese estado de felicidad en un mundo lleno de ruido, el psiquiatra y psicólogo contesta que se logra "con un firme convencimiento, que se manifiesta en una lucha real y cotidiana, de que lo más importante para uno mismo es el 'éxito interior' -ser feliz-, que se refleja en la afectividad en forma de paz y alegría, y no el éxito exterior".

Para el doctor Sarráis, "estas personas desarrollan estrategias para defender su paz y alegría interior, y para recuperarlas pronto cuando ocasionalmente las pierden". "Las personas dependientes del éxito para sentirse bien no tienen ellos el control de su afectividad, y no pueden mantenerla en positivo cuando sufren los fracasos y derrotas en sus objetivos externos", ha señalado.

Según el especialista, "para defenderse de un mundo ruidoso, hay que ponerse tapones y aislantes en los oídos". "Hay dos dichos en el refranero que hacen referencia a esta estrategia defensiva: 'a palabras necias, oídos sordos' y 'ojos (oídos) que no ven (escuchan), corazón que no siente", ha destacado.

De los veinte consejos que menciona en el libro, el profesor Sarráis ha destacado tres para conseguir una buena salud emocional: "En primer lugar, controlar la imaginación y la fantasía: muchas personas sufren más por lo que se imaginan (y lo hacen ellos mismos) que por la realidad. En segundo término, quererse y aceptarse: vivir en pareja o en familia con una persona que no te quiere es duro, pero mucho más es vivir con uno mismo, 24 horas todos los días, sin quererse, pues para ser feliz es capital sentirse querido, pero el primer amor ha de ser el de uno mismo. Por último, lo importante es la lucha y el trabajo, no el resultado: pues el resultado depende de la lucha y el trabajo. Muchas personas por temor a fracasar se desaniman y no luchan, con lo que provocan el fracaso", ha señalado.