El Festival de Cine Ópera Prima abre el plazo de inscripción de películas para su 26 edición

Imagen de los cines en Tudela. - FESTIVAL ÓPERA PRIMA

PAMPLONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ya está abierta la convocatoria la convocatoria para participar en la 26ª edición del Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela, que se celebrará este año del 23 al 31 de octubre.

Organizado por el Ayuntamiento de Tudela, a través de la Entidad Pública Empresarial Local Tudela - Cultura, junto con la Asociación Cultural Cine Club Muskaria, el festival mantiene su apuesta por descubrir y apoyar los primeros largometrajes de nuevas voces del cine español.

Podrán inscribirse largometrajes de ficción o documental que constituyan el primer trabajo de dirección. Haber dirigido antes un documental no impide concurrir con una primera ficción, y viceversa; también pueden participar quienes firmen su primera película en solitario, aunque hayan codirigido previamente. Las obras deberán contar con el certificado de nacionalidad española del ICAA y haber sido producidas después del 1 de noviembre de 2025 o estrenadas comercialmente a partir de esa fecha.

El plaza de inscripción finalizará el domingo 27 de septiembre. Las candidaturas deberán enviarse por correo electrónico a tudelacultura@tudela.es, con enlace de descarga o visionado en castellano o subtitulado, protegido por contraseña y válido hasta el 13 de octubre, además de los datos de la persona o entidad solicitante, ficha técnica y artística, currículos de los trabajos noveles y declaración jurada de ópera prima.

Las películas seleccionadas formarán parte de la Sección Oficial y contarán con cuatro proyecciones libres de costes de alquiler, una de ellas destinada al alumnado que concede el Premio Juventud. Deberán presentarse presencialmente en la sesión oficial por su director o directora; solo por causa justificada podrá hacerlo otra persona del equipo. Las copias se entregarán en DCP o Blu-ray, acompañadas de material gráfico, publicitario y tráiler.

El festival repartirá 15.000 euros en premios: Premio Ciudad de Tudela a la Mejor Película, dotado con 7.000 euros, decidido por votación del público y repartido al 50% entre la productora y la dirección; Premio Alfonso Verdoy a la Mejor Dirección, otorgado por el jurado y dotado con 4.000 euros; Premio Especial del Jurado a una categoría novel - película, dirección, guion o interpretación -, dotado con 2.000 euros; Premio Juventud Tudela-Cultura, decidido por estudiantes de centros educativos de la Ribera y dotado con 1.000 euros, que recibirá íntegramente la dirección; Premio Igualdad, otorgado por el Consejo Municipal por la Igualdad a una película que promueva la igualdad de derechos y oportunidades, dotado con 1.000 euros para la dirección.

La gala de clausura y entrega de premios se celebrará el sábado 31 de octubre. Las películas premiadas deberán estar representadas en el acto.