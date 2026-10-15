El Festival de Cine Ópera Prima de Tudela rendirá homenaje a David Trueba

Presentación de la 26ª edicición del Festival de Cine Ópera Prima de Tudela, que rendirá homenaje a David Trueba. - EPEL TUDELA-CULTURA

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Ópera Prima de Tudela celebrará su 26ª edición entre el 23 y el 31 de octubre en el Cine Moncayo y rendirá homenaje al cineasta David Trueba y su película 'La buena vida'.

El festival está organizado por la EPEL Tudela-Cultura y cineclub Muskaria. En el acto de presentación este jueves han participado la presidenta de la EPEL Tudela-Cultura y concejal de Cultura, Verónica Gormedino; el director del festival, Luis Alegre, y el presidente del Cineclub Muskaria, Rudi Ortiz.

Las cintas finalistas en esta edición del festival son 'Balandrau, viento salvaje', de Fernando Trullols; 'Viaje al país de los blancos', de Dani Sancho; 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute; 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'Dos días', de Gonzaga Manso; 'Hermanas', de Ione Hernández Sáez, y 'Una familia', de Ricardo Gómez.

El jurado está conformado por Mikel Gurrea, director de cine; Belén Funes, directora; Victoria Luengo, actriz; Laia Costa, actriz; Ana Gracia, actriz y maestra de interpretación; Felipe Cabrerizo, historiador, ensayista e investigador; Javier Zurro, periodista, y Joaquín Reyes, actor, guionista y cómico.

Durante la presentación, Verónica Gormedino ha subrayado que el festival cumple veintiséis ediciones y que el Ayuntamiento de Tudela "ha apostado y sigue apostando con firmeza por apoyar al cine emergente español y por los nuevos talentos". La concejal también ha querido mostrar su agradecimiento por el "enorme trabajo" que realizan tanto el cineclub Muskaria como el director del festival, Luis Alegre.

Por otra parte, Gormedino ha explicado que este año se ha aumentado en 1.000 euros el importe de los dos premios más importantes del festival: el de mejor película, dotado ahora con 7.000 euros, y el de mejor dirección, que asciende de 3.000 a 4.000 euros. Además, este reconocimiento a la mejor dirección pasa a denominarse 'Premio Alfonso Verdoy', en memoria de quien estuvo íntimamente ligado al festival y al cineclub Muskaria a lo largo de toda su historia y que falleció el año pasado.

Por su parte, el nuevo presidente de cineclub Muskaria, Rudi Ortiz, ha destacado que este año se ha batido el récord en el número de largometrajes presentados, lo que ha supuesto un arduo trabajo en la selección de las siete películas finalistas.

El director del festival, Luis Alegre, ha señalado que Ópera Prima se ha consolidado como una "referencia absoluta" en el panorama cinematográfico español y ha afianzado su prestigio, hasta convertirse en la meta y el deseo de los cineastas que debutan. Sobre las siete películas que forman parte de la Sección Oficial, Alegre ha resaltado su variedad y, sobre todo, su sensibilidad social.

En cuanto a la película de homenaje, 'La buena vida', de David Trueba, el director del Festival ha adelantado que el cineasta estará en Tudela acompañado de dos de los intérpretes de su primera película, Fernando Ramallo y Vicky Peña. El homenaje será el jueves 29 de octubre, a las 19.45 horas.

Respecto a una posible visita de la Reina Letizia, Alegre ha indicado que ella le ha transmitido su deseo de volver al festival por sexta vez, pero que su agenda está tan apretada que, por ahora, es imposible confirmar su asistencia. Ha precisado, no obstante, que, de producirse, la visita tendría lugar fuera de las fechas del festival y en torno a un posible homenaje a Rafael Azcona.

El presupuesto del festival para este año es de 74.510 euros, financiado en su mayor parte por el Ayuntamiento de Tudela. A ello se suman una subvención de 20.000 euros del Gobierno de Navarra y el patrocinio de Fundación CAN, con 5.000 euros, y de Sofidel, con 2.500 euros.