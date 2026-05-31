El festival internacional Arbola se celebrará en Pamplona del 11 al 14 de junio

Imagen de la performance 'El abedul', de la artista británica Olana Light. - LABEA

PAMPLONA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La 4ª edición del Festival Arbola, organizado por LABEA, laboratorio de arte, ciencia y naturaleza, acercará a Pamplona cinco espectáculos de "artes vivas" entre el 11 y 14 de junio. Las obras, y el resto de actividades, son de acceso libre a excepción de Saxifraga, las caminatas y los talleres, que se pueden adquirir en la web de LABEA.

El vestíbulo del Palacio del Condestable albergará 'El abedul', una instalación de la artista británica Olana Light que "cobrará vida" para recorrer las calles del Casco Viejo. Esta propuesta, que reflexiona sobre el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, se activará el viernes 12 y sábado 13 de junio (12.30 y 19.00) con salida desde el Condestable. Este proyecto cuenta con el apoyo del British Council y la colaboración del Festival Sismògraf.

El 11 de junio, a las 19.00 en la plaza de San Francisco, una nueva edición del 'Plantón Móvil' -kalejira de humanos y plantas- inaugurará el festival finalizando con la performance 'Un bosque' de Los antropomusgos con la compañía catalano-navarra AzkonaToloza, informan desde Labea.

La programación de espectáculos continuará el viernes 12 de junio a las 20.00 en la Ciudadela con 'Lo que los árboles no cuentan', una pieza de danza de Kiko López y Héctor Plaza en el que "la vida arbórea y la humana se fusionan".

Posteriormente, el público asistirá al primer episodio del proyecto 'Comunidades faunas', una propuesta del coreógrafo Samuel Retortillo desarrollada en el programa de residencias artísticas de LABEA. Los bailarines María Ganzaráin Pina y Anouar Merabet protagonizarán el encuentro entre un fauno y una ninfa en diálogo con el célebre 'Preludio a la siesta de un fauno' de Debussy.

Por último, el sábado 14 de junio el colectivo transfronterizo Rouge Elea, presentará 'Saxifraga', "experiencia sensorial y poética que invita a pasear y repensar nuestra presencia en el mundo".