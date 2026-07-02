El Festival Internacional de Arte Urbano Futura Tudela se celebrará del 15 al 23 de julio

La concejal de Cultura de Tudela, Reyes Carmona, y Alfredo Martínez, responsable de la asociación Asalto Proyecto Culturales, presentan el Festival Internacional de Arte Urbano Futura Tudela. - EPEL TUDELA-CULTURA

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Arte Urbano Futura Tudela se celebra este año del 15 al 23 de julio y contará con la participación de los artistas Udatxo, Spogo, Alegría del Prado y Belén Puyo

Este jueves se ha presentado en rueda de prensa la tercera edición del festival, de periodicidad bienal. En esta nueva edición se van a realizar tres intervenciones en muros ubicados en la calle Pedro Legaria Armendáriz (Alegría del Prado); Pasaje Casa Cuna (Spogo) y Plaza San Nicolás (Udatxo).

Además, la artista tudelana Belén Puyo coordinará un mural participativo en la calle Verjas, que cuenta con la colaboración del área de Bienestar social del Ayuntamiento de Tudela.

La concejal de Cultura, Reyes Carmona, y Alfredo Martínez, responsable de la asociación Asalto Proyecto Culturales, que coordina el festival, han sido los responsables de ofrecer la rueda de prensa de presentación de este nueva edición.

Reyes Carmona ha explicado que Futura Tudela se ha convertido en "una de las iniciativas culturales más reconocibles de nuestra ciudad y mantiene el espíritu con el que nació, hacer del espacio público un lugar de encuentro entre el arte y la ciudadanía".

En esta línea, ha añadido que "la cultura no debe quedarse entre las paredes de un museo, también puede salir a la calle, dialogar con nuestros barrios y formar parte de la vida cotidiana de las personas".

Sobre las intervenciones de este año, Reyes Carmona ha detallado que "contaremos con la mirada simbólica y natural del dúo artístico Alegría del Prado, la abstracción geométrica de Spogo, la sensibilidad urbana de Udatxo y un proyecto muy especial de la artista tudelana Belén Puyo, desarrollado junto al Área de Derechos Sociales y el Consejo de Igualdad, que pone el arte al servicio de la participación y de un mensaje tan importante como la lucha contra la violencia hacia las mujeres".

Con esta edición, según la concejala, "seguimos ampliando el mapa artístico de Tudela, llevando la cultura a nuevos espacios y creando un patrimonio contemporáneo que quedará para el disfrute de vecinos y visitantes".

Por último, Reyes Carmona ha invitado a la ciudadanía "a seguir de cerca el proceso de creación de los murales, a acercarse a conversar con los artistas y a hacer suyo este proyecto".

También ha incidido en este tema Alfredo Martínez, comisario del festival, que ha señalado que "uno de los valores y activos más importantes de esta iniciativa es precisamente poder disfrutar no solo del resultado final sino de todo el proceso artístico, compartir todo el desarrollo e incluso poder charlar con los artistas".

Sobre las propuestas seleccionadas, el comisario ha señalado que, como en ediciones anteriores, se ha buscado lograr un equilibrio entre lo figurativo y la abstracción e introducir lenguajes artísticos distintos.