El festival MUAK Navarra celebrará en septiembre su segunda edición tras reunir a 11.500 asistentes el año pasado

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

MUAK Navarra, la Muestra Anual de Comedia, celebrará del 17 al 27 de septiembre de 2026 su segunda edición, tras reunir a 11.500 asistentes el año pasado, con una programación que reunirá a "algunos de los nombres más reconocibles de la comedia actual".

La nueva edición ha sido presentada este martes en Pamplona con la presencia de Luis Piedrahita, director artístico de MUAK Navarra, y Iago Regueiro, miembro del equipo directivo de Etiqueta Negra y responsable de la contratación artística del festival, quienes han dado a conocer las claves de la programación.

El festival volverá a celebrarse coincidiendo con el arranque de la temporada escénica de otoño, un "momento clave en el calendario teatral y cultural".

En ese contexto, MUAK Navarra se plantea como "un punto de encuentro entre lo mejor de la temporada anterior y lo más destacado de la que está por comenzar: una cita para descubrir en Pamplona algunos de los espectáculos que han conectado con el público en los últimos meses y, al mismo tiempo, anticipar parte del humor que marcará los próximos escenarios".

La segunda edición de MUAK Navarra tendrá a Baluarte como sede principal, con funciones repartidas entre la Sala de Cámara y la Sala Principal, y se desarrollará a lo largo de dos fines de semana.

La programación combinará monólogos, improvisación, humor físico, comedia escénica y propuestas para públicos diversos, "reforzando la vocación del festival como escaparate del presente y del futuro de la comedia en directo".

La Muestra Anual de Comedia mantiene para su segunda edición su "vocación de convertirse en una cita de referencia para tomar el pulso al humor en castellano". El festival reunirá "propuestas consagradas, nuevas miradas y formatos escénicos experimentales, apostando por la comedia como espacio de encuentro, creación cultural y disfrute colectivo".

La programación arrancará el jueves 17 de septiembre con Abián Díaz, que presentará Show patético en la Sala de Cámara de Baluarte. Al día siguiente, el viernes 18 de septiembre, tomará el mando del festival Ignatius Farray, "uno de los cómicos más singulares y reconocibles de la escena nacional", que actuará en la Sala de Cámara. Esa misma noche, Miguel Lago llevará la Sala Principal su espectáculo Miserable II.

El sábado 19, MUAK Navarra recibirá a Yunez Chaib en la Sala de Cámara y a Un matrimonio sin filtros en la Sala Principal, en una jornada que "combinará comedia de autor, humor cotidiano y conexión directa con el público".

El domingo 20 de septiembre reunirá tres propuestas muy diferentes: el humor físico y acrobático de Wilbur con Piensa en Wilbur, la improvisación de Corta el Cable Rojo y el universo inclasificable de Miguel Noguera, que presentará Ultrashow.

La programación continuará el viernes 25 de septiembre con David Puerto y su espectáculo Bien. El sábado día 26 llegará a Baluarte Mentes Peligrosas, "una de las propuestas corales más reconocidas del humor actual".

La segunda edición de MUAK Navarra se cerrará el domingo 27 de septiembre con Goyo Jiménez, que presentará América Forever, y la humorista navarra Virginia Riezu, que llevará a escena Poderío.

ENTRADAS Y ABONOS A LA VENTA ESTE JUEVES

Las entradas y abonos para la segunda edición de MUAK Navarra estarán a la venta a partir del jueves 4 de junio, a las 11 horas, a través de la web oficial del festival muaknavarra.com y la página web de Baluarte, así como físicamente en la taquilla de Baluarte y en el punto de información y venta de NICDO en el Centro Comercial La Morea.

El festival contará con entradas individuales para cada espectáculo y cuatro modalidades de abono con un 20% de descuento para comprar en conjunto los eventos del primer fin de semana, los del segundo fin de semana, los espectáculos de la Sala Cámara y los shows que tendrán lugar en la Sala Principal de Baluarte.

La Muestra Anual de Comedia ha sido producida por Etiqueta Negra y Producciones El Espectador, con Luis Piedrahita como director artístico y con la colaboración de NICDO, Baluarte, Ayuntamiento de Pamplona y Reyno Gourmet.