El Festival de las Murallas regresa a la programación cultural de Pamplona del 4 al 22 de agosto

Cartel del festival. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las murallas de Pamplona acogen, entre el 4 y 22 de agosto, una nueva edición del Festival de las Murallas, integrado por los ciclos Cinco Puntas, Atardecer Pamplona, Danzad, Danzad, Malditos y Malditos Night. La Ciudadela, la plaza de la Virgen de la O y la zona del Caballo Blanco y el Jito Alai serán escenarios naturales para acrobacias circenses, música, danza, teatro, arte y nuevas tecnologías. Las actividades se dirigen a todos los públicos y tienen entrada libre.

El programa, que incluye en total 18 citas, lo han presentado este lunes en rueda de prensa la concejala delegada del área de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki Unzu; la responsable del ciclo Cinco Puntas, Belén Álvarez San Juan; el responsable del programa Atardecer, David Ballano Basarte; y la responsable de Danzad, Danzad, Malditos y Malditos Night, Carmen Larraz Elorriaga. El Festival de las Murallas tiene un presupuesto en torno a los 140.000 euros.

El ciclo que abre la programación es el Festival Cinco Puntas, el martes 4, en el recinto de la Ciudadela, a las 20 horas. Hasta el jueves 20 de agosto, nueve espectáculos de artes de calle y circo se combinarán con danza, saltos y acrobacias. En la primera semana, los espectáculos propuestos son '1er KM', de la Compañía ADM, con mástil chino, saltos y acrobacias; 'En ruta', de Compañía Capicúa, de circo contemporáneo, al igual que 'Aske', de la compañía Asvin & Pia.

La segunda semana invitará a reflexionar sobre el impacto humano en la naturaleza y la apuesta por construir un mundo más sostenible y amable, en 'Cateura', de la Compañía Alas Circo; y 'Entre bous i vaques', de La Côte Folle, tratará la ayuda mutua, con sensibilidad y humor. La tercera semana incluye 'Antes de caer', de Barreto y La Victoria, que utiliza el circo contemporáneo para explorar la vulnerabilidad y el riesgo; 'Sinfonika Afonika', de la compañía Zirika Zirkus, llena de humor, música y energía; 'Pifia', de Totapedra, una mirada absurda y crítica sobre el mundo laboral; y 'Gaïa', de Bivouac, que invita a tomar conciencia del impacto de las personas, positivo o negativo, en el planeta.

ATARDECERES EN LA PLAZA DE LA VIRGEN DE LA O

Los viernes, con la puesta de sol, llega el turno de Atardeceres Pamplona, tres espectáculos de artes de calle, danza y música, que se desarrollan, tecnológicamente, aprovechando la energía solar e integrando ciencia, arte, nuevas tecnologías y energías renovables. Las tres propuestas se desarrollan en la plaza de la Virgen de la O, a las 20 horas, entre el 7 y el 21 de agosto. El ciclo lo integran 'Umbráfono', de Enrique del Castillo; 'Blue', de Margarida Monten; y 'Famulus 4.0', de Iron Skulls Co.

El proyecto de Enrique del Castillo, 'Umbráfono', consiste en dos lectores ópticos capaces de transformar en sonido los estímulos luminosos que se proyectan sobre unas células fotosensibles. Estos estímulos luminosos son generados por un haz de luz al pasar a través de películas de celuloide, de manera que se consiguen sonidos armónicos, ruidos, texturas sonoras y atmósferas.

'Blue', de Margarida Monten, es un espectáculo "íntimo y envolvente que invita al público a adentrarse en el dispositivo escénico". A lo largo de la performance, se construye una atmósfera etérea donde "la fragilidad y la resistencia conviven, reclamando la fuerza del cuerpo femenino como eje central de la obra".

'Famulus 4.0', de Iron Skulls Co, combina la sensibilidad de la danza contemporánea y la fuerza de las danzas urbanas junto con el teatro, "para romper las fronteras del movimiento".

DANZAD DANZAD MALDITOS EN EL CABALLO BLANCO

El festival itinerante de danza en espacios abiertos y no convencionales Danzad Danzad Malditos regresa a la zona del Caballo Blanco y la Ronda Barbazana, los sábados del 8 al 22 de agosto, a las 20 horas. Cada día se plantean tres propuestas, la primera integrada por 'Nakama', de The Concept; 'A ojo', de Carmen Fumero & Dácil González; y 'Todo este ruido', de Qabalum. El público asistente, guiado por un equipo de parkour, dirigido por la bailarina y coreógrafa Carmen Larraz, disfrutará de las actuaciones en diferentes puntos de la muralla situados a lo largo de la Ronda Barbazana, con punto de partida en el rincón del Caballo Blanco.

La programación de esta edición reúne compañías nacionales e internacionales de reconocido prestigio junto a creadores emergentes. Entre las propuestas destaca la compañía griega Danae & Dionysios, que ha girado por los cinco continentes y han recibido varios premios internacionales y que presenta 'Uncia', creación inspirada en la metamorfosis y en la capacidad de los cuerpos para transformarse constantemente. También participa The Concept, compañía de origen cubano afincada en Barcelona, que presentará 'Nakama', una pieza inspirada en el término japonés que alude al vínculo de amistad, pertenencia y compañerismo.

Entre los creadores nacionales están las canarias afincadas en Madrid Carmen Fumero & Dácil González que presentarán 'A ojo', una pieza que invita al espectador a reflexionar sobre la percepción y la mirada. Desde la Comunidad Valenciana llegará Eyas Dance Project con 'Júpiter + Jaguar', una propuesta que combina ferocidad, sensualidad y juego en un viaje hacia la libertad y la expansión. Completa la programación nacional la compañía catalana Wonderground, que pondrá en escena 'The Falling Man', un solo de danza acrobática que explora el vínculo entre la caída física, la pérdida emocional y la memoria colectiva.

La creación navarra está representada por Qabalum, con 'Todo este ruido', una pieza en la que dos intérpretes se entrelazan, se solapan y orbitan junto a un dron. La compañía de Aimar Odriozola pondrá en escena 'Hau zulo hontan', una propuesta interpretada por cinco bailarines en la que la danza y el teatro se adaptan al espacio urbano, transformando la calle en un escenario vivo. También participará Anouar Merabet, junto a Polina Tiabut en 'El eco en la línea', una creación en la que ambas cruzan sus trayectorias para trazar una cartografía del movimiento que conecta la disidencia con la academia. Completa la programación navarra la compañía Erain, con 'Sin fichero adjunto', una pieza que reflexiona sobre la incertidumbre, la ausencia de instrucciones y la búsqueda constante de un camino que seguir.

MALDITOS NIGHT EN EL JITO ALAI

La música electrónica y el baile serán protagonistas, los sábados del 8 al 22 de agosto, de 23 a 2 horas, de Malditos Night, organizado por segundo año consecutivo en colaboración con el colectivo DLC Kultur. Este espacio de acceso gratuito invita al público a disfrutar del baile como una experiencia colectiva, "poniendo en valor la cultura de la música electrónica y la pista de baile como lugares de encuentro, expresión y celebración".

La primera jornada contará con Bobby García, DJ vinculado a la escena de Discos Paradiso, y Ope Loeb, que combina la energía del UK bass con el dub y los breaks. El segundo sábado reunirá a Hermetica, DJ afincada en Ámsterdam y estrechamente vinculada a la cultura del vinilo, y a Kenya Arakama, artista gasteiztarra afincada en Barcelona, cuyo sonido bebe de la tradición electrónica de Detroit y del Reino Unido. La última sesión estará protagonizada por Bihotza, cuyo universo sonoro recorre el darkwave, el minimal, el rave, el slow techno y los sonidos progresivos, y el broche final lo pondrá la DJ y productora Neska, afincada en Ámsterdam, que crea sets envolventes en los que confluyen influencias de la música clásica, el jazz y el punk.