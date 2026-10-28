El Festival Ópera Prima de Tudela homenajea este jueves a David Trueba con la proyección de 'La buena vida'

El cineasta David Trueba. - Diego Radamés - Europa Press

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 26º Festival de Cine Ópera Prima 'Ciudad de Tudela' rinde homenaje este jueves, 29 de octubre, a David Trueba con la proyección de su primera película, 'La buena vida' (1996).

El cineasta acudirá a Tudela acompañado de los intérpretes Fernando Ramallo y Vicky Peña y de la productora Cristina Huete para presentar su primera película, en una sesión que tendrá lugar a las 19.45 horas en el cine Moncayo, informan desde el Ayuntamiento de Tudela.

Este acto es de entrada libre, pero requiere de invitación, que puede retirarse en la taquilla del Cine Moncayo. Se pueden retirar un máximo de 2 invitaciones por persona.