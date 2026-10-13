El Festival SantasPascuas ofrecera 22 conciertos en Navidad

PAMPLONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival SantasPascuas ha anunciado el cartel musical de su undécima edición, en la que ofrecerá 22 conciertos, reivindicándose como alternativa cultural en el norte peninsular durante las fechas navideñas.

Rodrigo Cuevas, Martin y Lilo, Repion y Puño Dragón, Kiliki y EzEzEz, HOFE y 1111, Niña Coyote eta Chico Tornado y Los Ácidos, Brecha, Sal del Coche y Akauzazte, Jumelage y Sedientos de Cumbia, Oxytocin y Hoss & Swet comparten una programación que reúne propuestas de folclore contemporáneo, rock, pop, electrónica y música urbana durante las fechas navideñas.

En esta undécima entrega, SantasPascuas pone a la venta un total de 9.500 entradas -frente a las 8.000 de la pasada edición-. Las entradas para todos los conciertos ya están a la venta a través de la página web oficial, www.santaspascuas.com.

El festival desplegará su programación a lo largo de 7 escenarios repartidos por la ciudad de Pamplona y su área metropolitana, destacando la incorporación de la sala Totem en Villava junto a los recintos habituales del centro como Zentral o Baluarte.

Desde la organización han explicado que "la seña de identidad del festival vuelve a situar el foco en las nuevas corrientes sonoras y en los proyectos emergentes con solvencia artística". Para la presente edición, el 75% de las propuestas programadas proceden de Navarra y Euskadi, "ratificando el compromiso del festival con la creación de proximidad, bandas y creadores que marcan el pulso contemporáneo y que definirán el panorama musical de los próximos años".

A la colaboración habitual con Navarra Music Commission, el festival suma este año la participación de AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de España), "articulando un entorno de trabajo digno, visible y en igualdad de condiciones técnicas para los proyectos que forman parte del cartel".