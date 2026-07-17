El Festival de Teatro de Olite adelanta media hora la función de 'Las gratitudes', este domingo en La Cava

Obras 'Las gratitudes'. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La función de 'Las gratitudes', programada dentro del Festival de Teatro de Olite este próximo domingo, 19 de julio, en el escenario de La Cava, adelantará media hora su inicio. De esta manera, la obra comenzará a las 21.30, en lugar de a las 22 horas, como inicialmente se había anunciado.

Este cambio de horario está motivado por la coincidencia de la función con la final de la Copa Mundial de fútbol que enfrentará a España y Argentina. De esta forma, la obra finalizará antes de que llegue a su fin el partido para "garantizar de la mejor manera el desarrollo de la función", según ha informado el Ejecutivo.

La organización del Festival, impulsado por el Gobierno de Navarra y Fundación Baluarte, ha decidido mantener la obra en cartel ya que considera que "su público es diverso y tiene derecho a disfrutar de una función de teatro programada antes de conocerse el devenir de la clasificación del Mundial de fútbol".

'Las gratitudes' es un montaje de Producciones Teatrales Contemporáneas que adapta la exitosa novela de Delphine de Vigan. Dirigida por Juan Carlos Fisher y protagonizada por Gloria Muñoz, Macarena Sanz y Rómulo Assereto, la obra pone en el centro las palabras, los cuidados, la memoria y la necesidad de agradecer antes de que sea demasiado tarde.