El Festival de Teatro de Olite cierra su 27ª edición con más de 9.000 asistentes, la "mejor" cifra de los últimos años

PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 27ª edición del Festival de Teatro de Olite / Erriberriko Antzerki Jaialdia concluyó el pasado domingo tras registrar más de 9.000 asistentes, un "excelente balance" y una respuesta de público "que supera los registros de los últimos años y apunta a convertirse en la mejor de la historia reciente del certamen".

Se han agotado las localidades en espectáculos de La Cava como 'Las gratitudes', 'Leonora', 'Mujeres que cantan tras el balcón' o 'Niebla'. Además, se ha colgado el sold out en el concierto de Olaia Inziarte en el Palacio Real; o en las funciones de 'Nuur' y 'Yo bailo' en la iglesia de los Franciscanos.

Asimismo, todos los espectáculos de calle "han abarrotado las plazas y vías que han acogido los distintos espectáculos del festival".

Organizado por el Gobierno de Navarra y la Fundación Baluarte, el Festival de Teatro de Olite ha celebrado entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 2026 su vigesimoséptima edición con una programación multidisciplinar integrada por 31 funciones escénicas y musicales, a cargo de 27 compañías y artistas, además de dos residencias creativas, talleres de formación y encuentros abiertos al público.

Teatro, danza, circo, clown, magia, música y performance han convivido en una programación desplegada en espacios patrimoniales, escenarios convencionales, calles y plazas de Olite / Erriberri, Tafalla, Beire, Pitillas y San Martín de Unx.

Esta "extensión territorial" ha permitido "acercar las artes escénicas a diferentes localidades de la Zona Media y reforzar la relación del festival con el territorio que lo acoge".

La "elevada asistencia a las funciones, el ambiente vivido en las calles y espacios escénicos y la incorporación de nuevos públicos confirman la capacidad del festival para ampliar su alcance y conectar con espectadores de diferentes edades, procedencias e intereses".

"CALIDAD ARTÍSTICA Y COMPROMISO CON EL PRESENTE"

La organización destaca especialmente "la calidad de una programación que vuelve a situar al Festival de Teatro de Olite como una de las principales citas estivales de las artes escénicas".

Las propuestas presentadas "han obtenido una excelente respuesta tanto por parte del público como de la crítica, que ha valorado la diversidad, la solidez artística y la capacidad de los espectáculos para dialogar con el presente".

La programación ha abordado cuestiones como la memoria, la identidad, la adolescencia, la precariedad, el cuerpo, la comunidad, la desigualdad, la responsabilidad política o las formas contemporáneas de relacionarnos con el mundo.

Una "mirada crítica" hacia "algunos de los principales retos estructurales de nuestro tiempo que se ha combinado con lenguajes escénicos muy diversos y con una firme voluntad de emocionar, generar pensamiento y abrir conversaciones".

TEATRO COMUNITARIO E INTERGENERACIONAL, EL "GRAN TRIUNFO"

La dimensión comunitaria "ha marcado de manera sobresaliente esta edición de 2026 y se consolida como uno de sus principales logros". La respuesta "ha desbordado las previsiones iniciales, tanto por el número de personas implicadas en los procesos creativos como por el volumen de público congregado en las funciones".

Y otro aspecto "fundamental" ha sido la presencia de nuevos públicos y de espectadores que se han acercado por primera vez al Festival de Teatro de Olite.

La combinación de espectáculos en La Cava, propuestas gratuitas, funciones de calle, actividades participativas, encuentros y talleres "ha contribuido a diversificar la audiencia y a favorecer un acceso amplio y democrático a la cultura".

Especialmente significativos han sido los procesos desarrollados en torno a 'SELFI - Ser joven en la sociedad del espectáculo' y 'Yo bailo', que han incorporado de manera directa a vecinos de distintas generaciones de Olite y de otras localidades participantes.

Estas experiencias "han permitido que la ciudadanía no ocupe únicamente el lugar de espectadora, sino que forme parte activa de la creación artística, compartiendo escenario, experiencias y relatos con los equipos profesionales".

El "éxito" de estas propuestas "confirma la capacidad del festival para vertebrar el territorio, generar vínculos entre generaciones y convertir las artes escénicas en una herramienta de participación, convivencia y construcción colectiva".

Las directoras artísticas del certamen, Ane Pikaza y María Goiricelaya, subrayan que "la respuesta de la ciudadanía ha superado todas nuestras expectativas". El teatro comunitario "ha demostrado que el festival puede ser mucho más que un espacio de exhibición: puede convertirse en un lugar de encuentro en el que las personas participan directamente en la creación, comparten sus experiencias y se reconocen como parte activa de la cultura".

Asimismo, las directoras artísticas subrayan que "esta edición 2026 confirma que la calidad artística, el pensamiento crítico y la participación ciudadana pueden avanzar de la mano". "Hemos visto nuevos públicos, una implicación extraordinaria del territorio y un enorme deseo de encontrarse alrededor de las artes escénicas", han destacado.