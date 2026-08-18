Fillas de Cassandra cierran la edición 2026 de Escena Civican este jueves, 20 de agosto

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PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dúo Fillas de Cassandra cierra la edición 2026 del ciclo Escena Civican de Fundación Caja Navarra. Este sexto concierto será este jueves, 20 de agosto, en la plaza Civican, a las 20 horas, y forma parte de esta propuesta que pone el foco un año más en las voces femeninas.

María Soa y Sara Faro actúan en Civican en formato dúo, sin su formación habitual. Así, María Soa aporta su voz, la percusión y el teclado, mientras que Sara Faro también su voz, la percusión y secuencias.

Su propuesta es una apuesta por la recuperación de las melodías tradicionales y la creación de nuevas líricas, inspiradas en el canto de tradición oral, pero también influenciadas por el pop, la electrónica y la música clásica, ha indicado Civican. Desde una mirada feminista y actual, sus composiciones "transitan de la emotividad al desenfado vibrante sin olvidar el activismo, logrando conectar con un público intergeneracional".

Este dúo gallego se ha vinculado recientemente a Navarra a través de su colaboración con Zetak, con Peio Reparaz. Esta colaboración une el gallego y el euskera está incluida en el nuevo álbum de Zetak, Aaztiyen.