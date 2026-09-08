La Filmoteca de Navarra acoge la sexta edición del ciclo de cine 'Proyectando reinserción'

Cartel del ciclo. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Navarra, acogerá, durante los próximos viernes 11, 18 y 25 de septiembre, la sexta edición del ciclo de cine 'Proyectando reinserción', un programa de proyecciones con películas en versión original subtitulada al castellano y coloquios, organizado por el departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Justicia. La muestra invita a reflexionar sobre cómo se puede aplicar el enfoque de la justicia restaurativa tanto dentro como fuera del sistema penal.

El ciclo comienza con la proyección, el viernes 11 a las 19 horas, de la película estadounidense 'Mass', de Frank Kranz. Este filme fue ganador del premio de la Juventud en el Festival de San Sebastián, y será presentado en el ciclo por la directora del Servicio de Reinserción, Mediación y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra, Elena Lacosta.

Por su parte, el viernes 18 de septiembre a las 19 horas se proyectará la película 'El triunfo', dirigida por Emmanuel Courcol. El filme fue ganador del premio a la mejor Comedia Europea en los premios de la Academia del Cine Europeo. Esta será presentada por Antonio Escrich, jefe de la Sección de Reinserción.

Por último, el cierre del ciclo será el viernes 25 de septiembre, a las 19 horas, con la película 'Condenados', de Gustav Möller. Tras la proyección, el coloquio correrá a cargo de Raúl Manzano, jefe de la Sección de Mediación y Justicia Restaurativa.