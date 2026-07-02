Finaliza el proyecto de rehabilitación de la torre de la iglesia parroquial de Santa Engracia en Uztarroz. - ARZOBISPADO DE PAMPLONA

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las labores de restauración de la torre de la Iglesia Parroquial de Santa Engracia, en la localidad de Uztarroz (Valle del Roncal), han finalizado.

Los trabajos, complejos desde el punto de vista técnico, han estado dirigidos por el arquitecto Joseba Echaide, y se han centrado en tres ejes principales: la estructura, la cubierta y el sellado, según ha informado el Arzobispado de Pamplona en una nota.

Uno de los aspectos más relevantes ha sido la ejecución de anillos de acero cosidos a los muros originales de sillería de la torre. Estas piezas metálicas, protegidas contra la corrosión, proporcionan una mayor estabilidad al conjunto, lo que refuerza la estructura. Además, se han sellado mediante inyecciones de mortero de cal todas las grietas que se han detectado tanto en el interior como en el exterior de la torre.

En cuanto a la cubierta, se ha actuado sobre los elementos de madera afectados por xilófagos (carcoma), aplicando tratamientos especializados. Para la nueva cubierta se ha optado por un entarimado de madera de alerce, muy valorada por su extraordinaria resistencia natural a la intemperie. Y sobre esta base, se ha realizado un retejado con teja cerámica plana, idéntica a la que ya existía. Finalmente, se ha prestado un especial cuidado a la recuperación de las molduras e impostas, empleando mortero de cal y ácido calizo, propio de la zona, devolviendo a su apariencia original los detalles históricos.

El coste de la intervención ha ascendido a 106.583 euros, que han sido sufragados al 50% entre la parroquia de Santa Engracia de Uztarroz y la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Además, la mayoría de las familias de la localidad han aportado donativos para ayudar a sufragar el coste de las obras, que se han realizado sin ningún tipo de subvención pública y que ha sido ejecutada por Máximo Castiello, de Construcciones Sádaba, Inmuebles y Obras S.L., según ha indicado el Arzobispado.

La Iglesia Parroquial de Santa Engracia fue erigida en el siglo XVI en estilo gótico renacentista con algunos detalles decorativos de tipo Reyes Católicos. Consta de una sola nave con capillas laterales, a manera de crucero y cabecera pentagonal. El coro, situado a los pies, tiene una viga de madera fechada en 1591. Destaca por sus dimensiones la torre, localizada sobre el tramo de los pies, y en su interior, el retablo mayor de tradición romanista, obra de Juan de Huici.

Su órgano está considerado como el mejor órgano barroco de Navarra. Fue realizado por el maestro organero pamplonés Matías Rueda y Mañero en 1738, dándose la peculiaridad de que es el único órgano de este maestro que permanece tal y como él lo realizó. Su estado actual es excelente tras su reciente restauración, con una tubería calificada de excepcional y una impresionante caja barroca.