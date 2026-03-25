FNMC analizará con las entidades locales el anteproyecto de ley sobre despoblación para valorar si recoge sus demandas

El presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, y Susana Castanera, miembro de la Ejecutiva de la Federación y del Grupo Motor contra la despoblación - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) analizará con las entidades locales el anteproyecto de ley foral sobre despoblación y desarrollo rural para "comprobar en qué medida se incorporan las medidas y los planteamientos" realizados.

Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, y Susana Castanera, miembro de la Ejecutiva de la Federación y del Grupo Motor contra la despoblación.

Según ha explicado Alcuaz, "lo hacemos después del trabajo que ya desarrollamos en 2025" -durante una primera fase del proceso participativo con entidades locales para recoger "sus preocupaciones, sus propuestas y su visión" sobre cómo afrontar el reto demográfico- y "ante la previsión de que el Gobierno de Navarra publique en las próximas semanas el borrador de la futura ley foral de despoblación y desarrollo rural". Un borrador que, según ha subrayado, "se encuentra ya en una fase avanzada y la previsión es que esté disponible en abril de este 2026".

"Desde la Federación creemos que esta ley va a ser una norma muy relevante para Navarra y de forma especial para sus entidades locales. No estamos hablando de una cuestión secundaria, estamos hablando de una ley que puede tener una incidencia directa en el presente y sobre todo en el futuro de muchos pueblos, especialmente en los más pequeños", ha subrayado.

En la primera fase del proceso participaron 162 cargos electos de 113 entidades locales, y "dio lugar a un documento que trasladamos tanto al Gobierno de Navarra como al Parlamento dentro de un trabajo de colaboración y con una actitud propositiva entre instituciones que se resume en 7 principios rectores y 74 propuestas elaboradas desde el ámbito de la realidad local".

"Ahora queremos dar un paso más, y de ahí que vayamos a abrir una segunda fase de este proceso participativo para analizar el anteproyecto que presente el Gobierno de Navarra y comprobar en qué medida se incorporan las medidas y los planteamientos que ya se hicieron por parte de las entidades locales. Y si entendemos que hay aspectos que se deba mejorar, completar o revisar, plantearemos también las modificaciones que consideremos oportunas", ha apuntado.

La idea, ha continuado, "es desarrollar este nuevo trabajo mediante reuniones comarcales, siguiendo la experiencia del año pasado y del proceso que lleva a cabo la federación con la reforma del mapa local, porque creemos que esta forma facilita una participación más real, más cercana y más pegada al territorio". "En breve informaremos a las entidades locales de la dinámica concreta y contará también con un equipo de apoyo técnico", ha subrayado.

Alcuaz ha incidido en que esta "es una ley que importa mucho" ya que "la despoblación no es un debate abstracto, es una realidad que afecta a una parte muy importante" de Navarra. "Los datos son claros, afecta a 174 municipios de la Comunidad foral, el 64%, casi dos tercios. La situación es todavía mucho más grave en los municipios de menos de 100 habitantes, donde el 96% ha perdido población en los últimos años", ha advertido.

Por ello, desde la Federación "defendemos que esta futura ley debe servir para garantizar el equilibrio territorial, para reforzar la cohesión de Navarra y para asegurar que vivir en un municipio no suponga tener menos servicios o menos oportunidades". "Es decir, que independientemente del lugar donde viva una persona, tenga las mismas oportunidades y los mismos servicios", ha dicho, tras añadir que "vamos a ser exigentes, pero también realistas", y que "nuestra aportación va a ser de carácter constructiva".

"Queremos ayudar a que esta sea una buena ley, una ley útil, sensible con la diversidad territorial de Navarra y especialmente atenta a la realidad de los municipios más pequeños y de aquellos que están en riesgo o en mayor riesgo de despoblación", ha comentado.

Por su parte, Susana Castanera ha subrayado que "abordar la despoblación exige escuchar al territorio". "Y cuando hablamos de territorio hablamos de personas, de pueblos, de ayuntamientos, de consejos y de comarcas con realidades bien distintas. Por eso considero especialmente valioso que se impulse esta segunda fase participativa", ha manifestado.

Según ha indicado, "la primera fase ya permitió recoger una aportación muy amplia del ámbito local y ahora lo importante es hacer ese contraste con el texto que va a plantear el Gobierno" y "ver hasta qué punto el anteproyecto recoge realmente las preocupaciones, las prioridades y las propuestas que hemos formulado desde las entidades locales".

"Porque una ley de estas características solo será útil si nace bien conectada con la realidad. La realidad de la despoblación no se entiende con una mirada general, se entiende cuando se escucha a quienes vivimos y gestionamos el día a día en el territorio", ha reivindicado.

A su juicio, "estamos hablando de una cuestión transversal", ya que "la despoblación tiene que ver con vivienda, tiene que ver con empleo, con movilidad, con conectividad, con servicios públicos, con envejecimiento, con relevo generacional y con capacidad de mantener la vida comunitaria en los pueblos".

"Por eso también es importante que esta ley tenga una visión integral y que incorpore mecanismos concretos, evaluables y útiles. Creo que el proceso que ahora se plantea es una buena oportunidad para reforzar esa mirada local y para mejorar el texto antes de su tramitación definitiva", ha manifestado.

En respuesta a los medios de comunicación, Alcuaz ha explicado que los temas que se incluyeron en el documento con 74 medidas estaban relacionados con movilidad y comunicaciones, economía y empleo, financiación y fiscalidad, servicios y vivienda.

"Lo que se quiere es que a la hora de legislar, no solo en esta ley, sino en el resto de leyes, se legisle con la mirada de esa Navarra que está en zona no urbana y que tiene una problemática y una casuística especial", ha remarcado.

Ha señalado Alcuaz que "nosotros aún no tenemos acceso a ese corredor, entiendo que cuando sea público el Gobierno nos lo entregará y lo analizaremos, y veremos de esas medidas que desde el punto de vista de las entidades locales se pedían si están plasmadas o no".

Preguntado por los plazos y las fechas previstas para las reuniones con las entidades locales, ha señalado que en estos momentos "estamos en el diseño de ese proceso participativo" y que todo "depende de cuándo se entregue ese borrador", que se prevé para abril. "Estamos en coordinación con el Departamento de Administración Local para hacer ese trabajo colaborativo", ha subrayado.