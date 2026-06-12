La FNMC y la Coordinadora de ONGD renuevan su convenio para impulsar la cooperación al desarrollo en las entidades local

El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Xabier Alcuaz (i), y el presidente de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Navarra (CONGDN), Octavio Romano, firman un convenio de colaboracíon. - FNMC

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Navarra (CONGDN) han renovado su convenio de colaboración para continuar promoviendo durante 2026 actividades de sensibilización, información, formación y asesoramiento en materia de cooperación internacional dirigidas a las entidades locales navarras.

El acuerdo, que ha sido suscrito por el presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, y el presidente de la CONGDN, Octavio Romano, da continuidad a una colaboración consolidada entre ambas entidades con el objetivo de acercar la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional a los municipios y concejos de Navarra, según ha informado la FNMC en una nota.

La Coordinadora de ONGD de Navarra, integrada por 48 organizaciones, desarrollará distintas actuaciones dirigidas a facilitar recursos, información y apoyo técnico a las entidades locales. Entre ellas se encuentran la actualización y difusión del Catálogo de Recursos Educativos y de Sensibilización, la elaboración de la Guía de Subvenciones de cooperación y educación para el desarrollo, la edición de boletines informativos dirigidos a las entidades locales y la difusión de información sobre convocatorias y resoluciones de ayudas impulsadas por los ayuntamientos navarros.

Asimismo, el convenio contempla el asesoramiento a las entidades locales en materia de cooperación al desarrollo y ayuda de emergencia, así como la elaboración de una guía práctica para la aplicación en el ámbito local del nuevo Real Decreto estatal que regula las subvenciones y ayudas en materia de cooperación para el desarrollo sostenible y solidaridad global.

El acuerdo incluye también actuaciones específicas relacionadas con las migraciones y el refugio. En este ámbito, la Coordinadora ofrecerá apoyo e información a las entidades locales y elaborará un boletín monográfico sobre la situación de las personas refugiadas y el trabajo que desarrollan las ONGD navarras en este campo.

Para el desarrollo de estas actuaciones, la FNMC aportará 9.000 euros destinados a financiar parcialmente los costes de organización y personal necesarios para su ejecución. Esta colaboración permitirá reforzar el apoyo técnico y la capacidad de sensibilización de los municipios y concejos, contribuyendo a acercar los valores de solidaridad, justicia global y cooperación a toda la ciudadanía navarra.

La renovación de este convenio se enmarca en el compromiso de la FNMC con la cooperación internacional y el desarrollo humano sostenible, una labor que canaliza principalmente a través del Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo, integrado por las aportaciones voluntarias de más de un centenar de entidades locales navarras.

En concreto, la convocatoria anual de 2025, que se ejecuta a lo largo de 2026, va a permitir financiar nueve proyectos por un importe total de 246.557,62 euros. A ellos se suma el proyecto impulsado en el marco del convenio con la Delegación del Sahara en Navarra, dotado con 30.000 euros, y el proyecto trienal 2024-2026 de Medicus Mundi, que contará este año con una aportación de 35.000 euros. De esta forma, el presupuesto destinado a cooperación internacional previsto para este año será de 320.557,62 euros.