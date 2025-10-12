La FNMC lanza los últimos cursos del Plan de Formación 2025 para personas empleadas de las entidades locales

Curso 'Cuestiones sobre Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas', impartido en la sede de la FNMC. - FNMC

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha abierto la inscripción a los últimos cursos del Plan de Formación Continua de 2025, con los que cerrará un año en el que se han ofertado 171 acciones formativas dirigidas al personal de las entidades locales de la Comunidad foral.

Entre las propuestas finales destacan cinco cursos orientados a mejorar las competencias profesionales y personales de quienes trabajan en la administración local: 'Operadores de piscinas (actualizado a la nueva normativa)'; 'Habilidades para la dirección de equipos'; 'Liderazgo y gestión de equipos'; 'Inteligencia emocional y gestión del estrés'; 'Los cuatro colores de la comunicación interna y externa', informan en una nota de prensa desde la FNMC.

Estas acciones formativas completan un programa que, a lo largo del año, ha ofrecido tanto cursos generales abiertos a todas las entidades locales como específicos diseñados para ayuntamientos y colectivos concretos.

Entre las principales novedades del Plan 2025 ha destacado la incorporación de nuevas formaciones en euskera, con el objetivo de facilitar el aprendizaje y la capacitación del personal municipal en esta lengua. A lo largo del año se han impartido varios cursos en euskera, como el de 'Recursos de internet para trabajar en euskera', así como las ediciones bilingües de los cursos sobre igualdad y enfoque de género en las políticas públicas locales y prevención de la violencia machista, todos ellos en modalidad online.

El Plan de Formación Continua de la FNMC se integra en el Acuerdo para la Formación y el Empleo en las Administraciones Públicas (AFEDAP) y cuenta con financiación del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP). Su objetivo es "reforzar las capacidades del personal municipal y contribuir a una gestión pública más eficiente, moderna y cercana".

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA 2026

La Federación de Municipios destaca que este programa de formación "se ha consolidado como una de las principales herramientas de apoyo a los ayuntamientos", al ofrecer a su personal recursos para "mejorar la eficiencia de la gestión pública, reforzar las competencias profesionales y responder a los nuevos retos sociales, digitales y medioambientales que afrontan las entidades locales navarras".

La FNMC está trabajando ya en el Plan de Formación 2026, que incorporará nuevas temáticas y modalidades adaptadas a las necesidades emergentes del ámbito local. Además de la formación especializada, el nuevo plan incidirá en las novedades y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, con el fin de "seguir impulsando la transformación digital de las entidades locales".

Finalmente, la FNMC ha anunciado que en las próximas semanas enviará una encuesta al personal de las entidades locales para conocer de primera mano sus necesidades y prioridades formativas de cara al próximo año. Los resultados servirán de base para diseñar una programación "más ajustada a la realidad municipal y a los retos futuros de la administración local navarra".