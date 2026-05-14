La FNMC ofrece una asistencia técnica en materia de igualdad para las entidades locales de menos de 5.000 habitantes

Archivo - El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Xabier Alcuaz. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha puesto en marcha una nueva edición del servicio de asistencia técnica en materia de igualdad dirigido a las entidades locales navarras de menos de 5.000 habitantes que no cuentan con técnica de Igualdad. La iniciativa se desarrollará a través de la empresa especializada Areté Activa y se prolongará hasta el 2 de noviembre.

Todo ello se enmarca en el convenio de colaboración que la FNMC mantiene con el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) y que está previsto prorrogar también este año.

Con este recurso, la FNMC quiere ofrecer a los ayuntamientos y concejos "una oportunidad útil y cercana para avanzar en igualdad desde su propia realidad local". El objetivo no es solo dar respuesta a consultas puntuales, sino "acompañar a las entidades para que puedan dar pasos estables, ordenar mejor el trabajo ya realizado y comenzar a construir políticas de igualdad más integrales y consolidadas en el tiempo", explican desde la entidad en una nota de prensa.

En ese sentido, el servicio se plantea también como una herramienta para ayudar a sentar las bases de futuras estrategias municipales "más completas", en línea con el Itinerario para la implantación de políticas de igualdad en las entidades locales promovido por el INAI.

Las entidades interesadas podrán solicitar apoyo para revisar el trabajo realizado hasta ahora en materia de igualdad y violencia de género; conocer normativa, herramientas, subvenciones y otros recursos; planificar actividades de igualdad para uno o varios ejercicios; preparar programaciones vinculadas al 8 de Marzo, al 25 de Noviembre o a las fiestas locales; y desarrollar o justificar actuaciones financiadas con ayudas del Pacto de Estado contra la violencia de género u otras convocatorias en esta materia.

El servicio incluye además apoyo para la elaboración de protocolos locales frente a agresiones sexistas en espacios festivos y de actuación en casos de asesinato, homicidio u otras situaciones graves de violencia contra las mujeres.

Como novedad, este año la FNMC quiere reforzar la posibilidad de que las entidades locales aprovechen esta asistencia para trabajar proyectos de igualdad "más amplios, que no se limiten a acciones aisladas, sino que permitan avanzar hacia políticas públicas mejor definidas, coherentes y sostenidas". Se trata de "ofrecer un acompañamiento que ayude especialmente a los municipios y concejos más pequeños a pasar de actuaciones puntuales a una planificación con mayor recorrido".

En los próximos días, el personal técnico de Areté Activa se pondrá en contacto con las entidades locales destinatarias para explicar el funcionamiento del servicio. Además, está previsto celebrar encuentros comarcales para presentar directamente esta asistencia y conocer las necesidades concretas de los municipios y concejos.

La FNMC ha animado a las entidades locales a participar y a aprovechar este recurso, que busca "facilitar avances reales en igualdad desde una perspectiva práctica, adaptada al ámbito local y conectada con las posibilidades de cada municipio".