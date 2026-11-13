Los fondos MRR ejecutados a finales de septiembre en Navarra superaron los 620 millones de euros

Infografía mensual del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de septiembre de 2026. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra llegó al final de septiembre con una financiación asignada de 657,91 millones de euros para proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de los fondos MRR, el instrumento excepcional europeo de recuperación temporal Next Generation. De esta financiación, se habían recibido y contabilizado 643,63 millones.

Además, al finalizar el mes, el sistema contable indicaba que hay autorizados gastos para el periodo de 2020 a 2026 por un volumen de 661,59 millones y se habían reconocido gastos por un volumen de 620,53 millones de euros, es decir, más del 94%, según detallan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

En cuanto al número de proyectos gestionados por cada departamento, las cifras siguen la tendencia de meses anteriores y el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, así como el de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo y el de Educación, son los tres que más iniciativas gestionan, con 24, 18 y 18 acciones respectivamente. El Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, por su parte, es, una vez más, el departamento que más financiación concentra, situándose en los 111,84 millones de euros para el periodo 20-26.

Esta información ampliada se publica en la web Gobierno Abierto, con datos sobre cuantías, número de proyectos y personas o entidades beneficiarias, con la mencionada excepción en los primeros meses del año derivada de los procesos contables de finales de 2024.

La misma información figura también en nextgeneration.navarra.es, la web en la que, además, se encuentra la información genérica sobre los Next Generation, las convocatorias que afectan a la Comunidad foral y las dudas más habituales en torno a estas ayudas.