Fundación Ilundain y UNED Pamplona organizan unas jornadas en torno a la violencia sexual en la adolescencia

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ilundain y la UNED Pamplona han organizado para los próximos 17 y 18 de septiembre unas jornadas dedicadas a reflexionar sobre las violencias sexuales, la violencia digital y la promoción de relaciones igualitarias entre jóvenes y adolescentes.

La actividad, que se enmarca dentro de los Cursos de Verano de las Universidades de Navarra, reunirá a personas con experiencia en investigación, intervención y sensibilización en torno a esta materia.

Esta propuesta surge del compromiso del equipo profesional de la Fundación Ilundain por mejorar la intervención en este ámbito y reforzar la respuesta educativa y comunitaria frente a este problema, según ha explicado la propia entidad en una nota.

Las jornadas, que se desarrollarán en el Aula Magna de la UNED Pamplona, ofrecen la posibilidad de asistencia presencial o participación online en directo o diferido. La actividad, con una duración total de ocho horas lectivas, tiene un coste de inscripción de 10 euros y está dirigida a profesionales, estudiantes y personas interesadas en la prevención de violencias sexuales y la promoción de relaciones igualitarias.

El miércoles 17 de septiembre, las jornadas comenzarán a las 16.30 con la ponencia de Miriam Alemán Calatayud, licenciada en Filosofía por la UNED y titulada en Producción Cultural, con quince años de experiencia en la cooperativa Candela en prevención de violencias sexuales y machistas.

Alemán abordará las violencias sexuales desde la experiencia directa con adolescentes, ofreciendo un marco para comprender qué son, cómo se manifiestan y cuáles son sus causas y consecuencias. Su intervención destaca la importancia de la formación integral de profesionales y la implicación de toda la comunidad educativa en la prevención y sensibilización frente a estas violencias.

A las 18.30 horas, Elisa García Mingo, profesora contratada doctora en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del proyecto DiViSAR sobre violencia sexual digital entre jóvenes, analizará la violencia sexual facilitada por la tecnología (VSFT).

Su ponencia abordará cómo la tecnología digital puede facilitar prácticas de control y violencia sexual, identificando ataques digitales, grooming, sextorsión, sexhumillación y la misoginia organizada en comunidades online. García Mingo explicará cómo estas violencias se normalizan socialmente, son difíciles de detectar y pueden generar daños prolongados, y presentará herramientas conceptuales y metodológicas innovadoras para su prevención e intervención.

El jueves 18 de septiembre, las jornadas continuarán a las 16.15 horas con la ponencia de Olmo Morales Albarrán, sociólogo y terapeuta especializado en género y masculinidades. Olmo abordará los enfoques en el trabajo con hombres, comparando las "nuevas masculinidades" con enfoques centrados en las relaciones de poder con las mujeres.

Analizará cómo se construye la subjetividad masculina, los retos para promover la equidad y las estrategias que pueden emplear movimientos conservadores para evitar el cuestionamiento del poder masculino, ofreciendo herramientas prácticas para intervenir desde la educación y la sensibilización social.

A las 18 horas, Rut Iturbide, doctora en Ciencias Humanas y Sociales, licenciada en Derecho y diplomada en Trabajo Social, presentará estrategias de intervención y prevención comunitaria frente a violencias sexuales, mostrando experiencias aplicadas en distintos contextos sociales.

Finalmente, a las 19.15, María Sainz, educadora social de Médicos del Mundo de Navarra en el programa 'Camino', compartirá los resultados y estrategias del proyecto de intervención y acompañamiento con niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual en Navarra, destacando los desafíos y las herramientas de prevención desarrolladas en el marco del programa.