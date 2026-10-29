Fundación Koine Aequalitas abre la inscripción para la VII edición de Mujeres en Camino. - FUNDACIÓN KOINE AEQUALITA

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Koine Aequalitas ha abierto el plazo de inscripción para la VII edición de MEC, un programa gratuito que promueve la mentoría social entre mujeres para fortalecer la autonomía personal y ampliar las oportunidades de participación social, formativa y profesional. Las interesadas podrán presentar su candidatura hasta el próximo 6 de noviembre.

El programa está dirigido tanto a mujeres que quieran participar como mentoras, compartiendo su experiencia y acompañando a otra mujer, como a quienes deseen hacerlo como mentees, trabajando sus propios objetivos y ampliando sus posibilidades de desarrollo, según ha explicado la fundación en una nota.

La nueva edición combina formación específica, acompañamiento técnico y espacios de encuentro para favorecer relaciones de confianza y vínculos duraderos.

La directora del área de Innovación Social de Fundación Koine Aequalitas, Paula Ruiz Baraibar, ha afirmado que "la mentoría social es una de las grandes novedades de esta edición". "Aunque MEC lleva años promoviendo el acompañamiento y el aprendizaje entre mujeres, este año damos un paso más para profesionalizar ese proceso, incorporando formación específica, una metodología definida y acompañamiento técnico durante todo el recorrido. Son todavía pocas las entidades en Navarra que desarrollan programas de mentoría social dirigidos a mujeres, por lo que queremos seguir impulsando esta herramienta como una vía para fortalecer su autonomía y ampliar sus oportunidades", ha apuntado.

Ruiz de Baraibar ha considerado que "participar en MEC es también una oportunidad para aprender y crecer personal y profesionalmente". "Las mentoras reciben una formación especializada que les proporciona herramientas para acompañar desde la escucha, la confianza y el respeto, sin necesidad de tener experiencia previa. No se trata de decirle a otra mujer qué debe hacer, sino de ayudarle a identificar sus objetivos, tomar sus propias decisiones y descubrir nuevas posibilidades. Es una experiencia de aprendizaje compartido en la que ambas mujeres pueden enriquecerse", ha indicado.

Las parejas contarán con seguimiento profesional durante seis meses, con encuentros aproximadamente cada quince días. Las mentoras recibirán seis horas de formación específica y las mentees, dos horas, para conocer la metodología, sus responsabilidades y las claves para aprovechar la experiencia. Las sesiones presenciales para mentees tendrán lugar el 11 de enero de 2027, mientras que la formación para mentoras se celebrará los días 12, 14 y 18 de enero.

Mujeres en Camino nació en 2019 con 34 participantes y ha reunido a más de 300 mujeres en sus seis primeras ediciones. La última, correspondiente al curso 2025-2026, contó con 70 participantes. "A lo largo de estos años, el programa ha consolidado una comunidad de mujeres de distintas edades, sectores y experiencias vitales", ha destacado la fundación.

El proyecto cuenta con la colaboración de profesionales como Marisa Iturbide, coordinadora de actividades de MEC, y Maite García, formadora en mentoría, además de empresas y entidades navarras que contribuyen aportando experiencia, conocimientos y referentes.

La participación en MEC se adapta a las necesidades, los intereses y la disponibilidad de cada mujer. Además de incorporarse como mentora o mentee, es posible seguir vinculada al proyecto a través de sus actividades y espacios de encuentro, compartiendo experiencias y creando nuevas relaciones sin necesidad de asumir un compromiso de mentoría.

De hecho, esta VII edición continuará impulsando espacios de relación y aprendizaje compartido, como la Red MEC, los talleres participativos y el Club de Lectura.

Como novedad, ConectaMEC promoverá encuentros presenciales en entornos lúdicos y culturales, con propuestas de las propias participantes, como caminatas, visitas guiadas e intercambios de experiencias. La finalidad es que los vínculos creados durante el programa puedan mantenerse y convertirse en redes de apoyo a largo plazo.

Con esta nueva edición, Fundación Koine Aequalitas quiere reforzar su apuesta por "la innovación social y la igualdad de oportunidades, con una metodología que combina formación, acompañamiento profesional y participación activa para fortalecer la autonomía, la capacidad de decisión y el acceso a nuevas relaciones y oportunidades". El proyecto está financiado por el Instituto Navarro de Igualdad, el Ayuntamiento de Pamplona y la Fundación La Caixa.