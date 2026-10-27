Los fundadores de Los Arcos-Deprit aclaran que no mantienen relación jurídica ni económica con la clínica desde 2018

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Juanjo Los Arcos e Isabel Deprit, fundadores y anteriores titulares de la clínica de ortodoncia Los Arcos y Deprit, han aclarado este martes, tras conocerse el cierre del centro en Pamplona, que no mantienen a día de hoy "ninguna relación jurídica, económica ni de gestión con Oralis ni con la clínica desde abril de 2018, cuando la sociedad/consulta fue traspasada". "Desde entonces, hasta junio del año 2023, solo planificaron tratamientos clínicos sin participar en su dirección ni en las decisiones que se han tomado en ella", han indicado en una nota de prensa.

Tras conocerse el cierre temporal de la clínica, ambos han indicado que lamentan profundamente la situación y han expresado su solidaridad con los pacientes afectados y con los profesionales de la plantilla. Asimismo, Los Arcos y Deprit han subrayado que ellos también son "damnificados": "Nos causa una gran tristeza a lo que se añade el enorme daño reputacional que hoy vemos difícil de revertir".

Han explicado que la clínica pasó a formar parte de la red Oralis tras el traspaso del negocio y que el centro continuó operando bajo la denominación 'Los Arcos Deprit' según lo pactado en la venta "gracias a la reputación de la clínica, denominación que estaba previsto que despareciera con el tiempo". "Este hecho ha podido generar confusión sobre quién gestiona actualmente el centro", han indicado en el comunicado, para "rogar" que "no se asocie su etapa anterior al frente de la clínica con las circunstancias del cierre".

Los fundadores han mostrado su agradecimiento a "la dedicación, el trabajo y la profesionalidad del equipo, que ha seguido desarrollando una trayectoria intachable", así como "el apoyo, la comprensión y el cariño de todas las familias tratadas a lo largo de casi cuarenta años". Han deseado así que "la situación creada a los nuevos pacientes y al equipo clínico se solucione favorablemente en el menor tiempo posible".